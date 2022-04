AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mewaspadai para pembalap Ducati di MotoGP AS 2022. Menurutnya, para pembalap Ducati akan jadi penghalangnya untuk meraih hasil apik di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texax, Amerika Serikat.

Sebelumnya, Marquez absen pada dua seri, yaitu Indonesia dan Argentina karena diplopia-nya kambuh. Itu merupakan buah dari kecelakaan horor saat sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022.

Namun, proses pemulihan Marquez berjalan lancar. Jadi, The Baby Alien pun dapat izin untuk mentas di MotoGP AS 2022.

Marquez pun mampu menyelesaikan latihan bebas 1 dan 2. The Baby Alien finis di posisi kelima pada latihan bebas 1, lalu dia memperbaiki catatan waktunya menjadi 2 menit 3,041 detik untuk menyegel posisi keenam pada latihan bebas 2.

Marquez pun berbicara soal peluang memuai balapan dari barisan terdepan di MotoGP AS 2022. Dia mennilai itu tidak akan mudah karena dominasi Ducati yang memiliki delapan pembalap dengan menunggangi motor Ducati Desmosedici.

“Saya perlu mendorong dan akan sulit untuk berada di barisan depan secara langsung karena semua pembalap Ducati sangat kuat dan cepat dalam satu putaran,” ucap Marquez, dilansir dari Crash, Sabtu (9/4/2022).

“Tahun lalu, sudah sulit (di kualifikasi). Saya berada di barisan depan, tetapi sulit (bersaing) dalam satu putaran. Untuk beberapa alasan, Ducati akan sangat cepat. Kualifikasi bukanlah titik kuat kami, tetapi kami mencoba untuk berada di dua yang pertama, barisan depan,” sambungnya. Sekadar informasi, Marquez dan para pembalap lainnya akan menjalani sesi latihan bebas 3, 4, dan kualifikasi mulai hari ini, Sabtu (9/4/2022) malam WIB hingga Minggu 10 April 2022 dini hari WIB. Sementara itu, balapan MotoGP AS 2022 akan dihelat pada Senin 11 April 2022, dini hari WIB.