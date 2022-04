HASIL latihan bebas 2 MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022 yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Sabtu (9/4/2022) dini hari WIB baru saja rampung. Hasilnya, pembalap Tim Pramac Ducati, Johann Zarco menempati posisi pertama. Sementara itu, Marc Marquez mengalami penurunan posisi ketimbang hasil di latihan bebas 1 MotoGP AS 2022.

Johann Zarco naik Sembilan posisi ketimbang hasil di latihan bebas 1 MotoGP AS 2022. Sekadar diketahui, sebelumnya rider asal Prancis itu hanya menempati posisi 10.

(Johann Zarco tercepat di latihan bebas 2 MotoGP AS 2022)

Ketika latihan bebas 2 MotoGP AS 2022 dimulai, para pembalap tercepat di latihan bebas langsung tancap gas demi menemukan lap terbaiknya. Mulai dari Alex Rins, Johann Zarco dan Maverick Vinales berebut tempat pertama.

Johann Zarco sempat memimpin. Namun, posisi teratasnya itu tak bertahan lama. Alex Rins seakan terbang untuk menggeser tempatnya. Bahkan, pembalap Suzuki Ecstar itu mampu mempertahankan tempatnya cukup lama.

Alex Rins seakan mampu mempertahankan momentum dan konsistensinya di COTA. Bahkan posisi teratasnya mampu dipertahankan hingga latihan bebas 2 menyisakan 10 menit, dengan catatan dua menit 3,030 detik.

Marc Marquez tak terlihat masuk dalam pertarungan posisi teratas. Namanya terus-terusan menghuni urutan 6-9. Bersama RC213V, ia lebih lambat ketimbang di latihan bebas 1 MotoGP AS 2022.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) akhirnya bercokol di urutan teratas. Padahal saat latihan bebas 1, kecepatannya gagal menjadi sorotan. Jelang enam menit bubaran, pembalap Ducati Lenovo itu bertengger di urutan kedua dan terpaut +0.491 detik dari Alex Rins. (Francesco Bagnaia sempat melesat ke posisi dua) Baru disinggung, tempatnya di urutan kedua langsung lengser dengan cepat. Joan Mir berhasil memacu GSX-RR sekencang kilat untuk menempel kecepatan Alex Rins yang tak terbendung. Terpantau pada dua menit jelang latihan bebas 2 berakhir, pertarungan pembalap semakin memanas. Posisi tiga besar terus-terusan berubah dengan cepat. Bahkan, Marc Marquez yang sempat terlempar ke urutan 10 langsung nangkring di urutan kelima! Latihan bebas 2 MotoGP AS 2022 pun selesai dan menemukan para pembalap tercepatnya. Johann Zarco yang sempat kurang prima di latihan bebas 1 menjadi tercepat di latihan bebas 2 MotoGP AS 2022. Kemudian diikuti Jack Miller, Fabio Quartararo, Enea Bastianini dan Alex Rins di posisi dua sampai lima. Berikut hasil latihan bebas 2 MotoGP AS 2022: 1. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) 2. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) 3. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 4. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) 5. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 6. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 7. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP) 8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 9. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) 10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) 11. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP) 12. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 13. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 14. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 15. Andrea Dovizioso ITA WithU RNF Yamaha (YZR-M1) 16. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 18. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* 19. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* 20. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* 21. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 22. Darryn Binder RSA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)* 23. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* 24. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)