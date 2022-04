HASIL kualifikasi F1 GP Australia 2022 sudah diketahui. Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, pun berhasil meraih pole position usai tampil menggila di kualifikasi F1 GP Australia 2022.

Mengaspal di Sirkuit Albert Park, Sabtu (9/4/2022) siang WIB, Leclerc mencatatkan waktu tercepat di sesi ini dengan 1 menit 17,868 detik. Dia sukses mengasapi sejumlah rivalnya, seperti Max Verstappen (Red Bull Racing) hingga Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas).

Verstappen sendiri berada di posisi kedua dalam hasil kualifikasi F1 GP Australia 2022. Catatan waktu terbaiknya terpaut 0,286 detik dari Leclerc.

Kemudian, di urutan ketiga, ada pembalap lain dari Red Bull, yakni Sergio Perez. Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russel tercecer di belakangnya.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Trek yang padat terjadi di awal-awal. Selama 10 menit pertama, 10 pembalap teratas adalah Sainz, Perez, Leclerc, Verstappen, Norris, Ricciardo, Gasly, Albon, Schumacher, dan Magnussen.

Duo Mercedes mengawali sesi dengan tidak terlalu baik. George Russel dan Lewis Hamilton berada di peringkat 11-12.

Terjadi insiden besar saat kualifikasi memasuki 17 menit. Pembalap Aston Martin Lance Stroll mengalami tabrakan dengan Nicholas Latifi dari Williams. Penyelenggara mengibarkan bendera merah.

Tabrakan ini diidentifikasi karena menimbulkan keanehan. Sebab, kedua pembalap sedang melaju dengan kecepatan yang lambat.

Setelah beberapa menit berhenti, sesi kembali dilanjutkan untuk empat menit ke depan. Q1 pun berakhir menghasilkan Albon, Magnussen, Vettel, Latifi, dan Stroll tersingkir.

Memasuki Q2, terlihat kesulitan dari tim Mercedes. Di antaranya, George Russel melebar ke gravel saat berada di tikungan 11. Sementara rival mereka di musim lalu, Red Bull memiliki harapan untuk meraih pole position. Sergio Perez melesat ke peringkat pertama di depan Verstappen.

Namun di saat bersamaan, FIA menyelidiki Perez karena tidak terlihat melambat ketika bendera kuning berkibar. Di akhir Q2, Leclerc berhasil merebut posisi kedua. Sementara Gasly, Bottas, Tsunoda, Zhou, dan Schumacher tersingkir.

Sebelum memulai Q3, sejumlah pembalap memintaa mengganti kaca helm dengan yang lebih gelap. Sebab, cahaya matahari sangat menyilaukan sehingga penglihatan mereka terbatas.

Persaingan duo Red Bull terjadi ketat di peringkat 1 dan 2. Verstappen yang tadinya di peringkat pertama disalip beberapa saat kemudian oleh Perez.

Lagi-lagi red flag berkibar! Kini giliran pembalap Alpine, Fernando Alonso, yang mengalami crash di tikungan kedua. Di saat yang sama, Leclerc berhasil mengambil alih posisi pertama.

Saat sesi dilanjutkan, tim Mercedes perlahan-lahan melesat. Hamilton meraih posisi kelima dan Russel di peringkat keenam di depan Ricciardo.

Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 GP Australia 2022:

1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m18.881s 1m18.606s 1m17.868s

2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m18.580s 1m18.611s 1m18.164s

3 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 1m18.834s 1m18.340s 1m18.240s

4 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m19.280s 1m19.066s 1m18.703s

5 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m19.401s 1m19.106s 1m18.825s

6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m19.405s 1m19.076s 1m18.933s

7 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m19.665s 1m19.130s 1m19.032s

8 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m19.605s 1m19.136s 1m19.061s

9 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m18.983s 1m18.469s 1m19.408s

10 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 1m19.192s 1m18.815s No Time Set

11 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 1m19.580s 1m19.226s

12 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m19.251s 1m19.410s

13 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 1m19.742s 1m19.424s

14 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m19.910s 1m20.155s

15 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 1m20.104s 1m20.465s

16 Alexander Albon THA Williams Racing 1m20.135s

17 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m20.254s

18 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m21.149s

19 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m21.372s

20 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team No Time Set