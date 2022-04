AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kehilangan rasa percaya diri. Itu akibat kecelakaan fatal dalam sesi pemanasan di MotoGP Mandalika 2022.

Sebagaimana diketahui, The Baby Alien mengalami kecelakaan mengerikan di Sirkuit Mandalika. Kecelakaan itu membuat diplopia Marquez kambuh.

Marquez pun absen dari MotoGP Mandalika 2022. Dia juga melewatkan MotoGP Argentina 2022 karena harus menjalani proses pemulihan.

Kini, juara MotoGP enam kali itu telah pulih setelah melewati masa pemulihan selama hampir tiga pekan dan siap kembali balapan di MotoGP AS 2022. Dia menilai fisiknya jauh lebih baik daripada balapan pembuka di Qatar saat dia juga baru pulih dari diplopia yang dialaminya pada akhir tahun lalu.

Namun, dari segi mental, Marquez belum pulih sepenuhnya. Buktinya, pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan, bahwa rasa kepercayaan dirinya untuk melesat kencang berkurang akibat insiden fatal di Sirkuit Mandalika.

β€œTentu saja, dibandingkan dengan Qatar, kondisi fisik saya merasa sedikit lebih baik, tetapi memang benar, bahwa dengan kepercayaan diri saya merasa jauh lebih buruk,” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (8/4/2022).

Sadar dengan kondisinya yang baru pulih, The Baby Alien pun tak memasang target muluk-muluk di MotoGP AS 2022. Dia tak mengincar kemenangan dan fokus untuk tak jatuh lebih dulu setelah empat kali terjatuh di Sirkuit Mandalika.

Sekadar informasi, MotoGP AS 2022 akan berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat, Senin 11 April 2022, dini hari WIB. Meski kurang percaya diri, Marquez punya catatan bagus di COTA dengan torehan tujuh kemenangan.

Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di https://vipl.us/s53nk. Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.