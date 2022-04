JAKARTA โ€“ Setelah melalui balapan di Qatar, Indonesia, dan Argentina, MotoGP tiba di benua Amerika dengan tuan rumah yaitu Amerika Serikat. Balapan ini bertajuk Red Bull Grand Prix of the Americas, yang menjadi kelanjutan rangkaian balapan dari sirkuit Argentina.

Red Bull Grand Prix of the Americas akan diselenggarakan pada Minggu, 10 April 2022 waktu setempat, di Circuit of the Americas, Amerika Serikat. Sebelum balapan utama berlangsung, para pebalap akan melakukan latihan bebas pada tanggal 8 dan 9 April.

Di balapan kali ini, pebalap terkenal Marc Marquez dikabarkan telah pulih setelah mengalami cedera pada sesi pemanasan di Mandalika bulan Maret lalu. Ia pun bisa bergabung kembali dan mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan sirkuit tersebut seperti pada 2021 silam.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa mengakses channel SPOTV di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 8 April 2022

Latihan Bebas 1: 21:55 - 22:40 WIB

Sabtu, 9 April 2022

Latihan Bebas 2: 02:10 - 02:55 WIB

Latihan Bebas 3: 21:55 - 22:40 WIB

Minggu, 10 April

Latihan Bebas 4: 01:30 - 02:00 WIB

Kualifikasi 1: 02:10 - 02:25 WIB

Kualifikasi 2: 02:35 - 02:50 WIB

Pemanasan: 21:40 - 22:00 WIB

Senin, 11 April

Balapan: 01:00 WIB

