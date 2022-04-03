RIO HONDO - Hasil sesi pemanasan MotoGP Argentina 2022 telah diketahui, di mana pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro mampu tampil tercepat. Pada sesi pemanasan yang dihelat pada Minggu (3/4/2022) malam WIB itu, Espargaro kembali membuktikan bahwa dirinya memang layak menempati pole position pada balapan nanti.
Pembalap asal Spanyol itu tampil apik di sepanjang sesi pemanasan dan membuatnya bisa menjadi yang tercepat. Sementara, posisi kedua ditempati oleh Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).
Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins. Lalu posisi keempat diraih oleh pembalap Pramac Racing, Jorge Martin.
Sementara posisi kelima ditempati oleh rekan Espargaro, Maverick Vinales. Sedangkan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) harus puas menempati posisi keenam.
Pemenang MotoGP Indonesia 2022, Brand Binder menempati posisi kedelapan. Sedangkan juara MotoGP 2022, Joan Mir (Suzuki Ecstar) menempati posisi ke-11.
Sementara pemimpin klasemen MotoGP 2022, Enea Bastianini harus puas di tempat ke-12. Lalu posisi ke-13 ditempati oleh Pol Espargaro (Repsol Honda).
Dengan sesi pemanasan berakhir, para pembalap pun siap menyambut MotoGP Argentina 2022 yang dimulai pada Senin 4 April 2022 pukul 01.00 WIB.
Berikut Hasil Lengkap Sesi Pemanasan MotoGP Argentina 2022:
1 Aleix Espargaro SPA Pabrik Aprilia (RS-GP)
2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
5 Maverick Vinales SPA Pabrik Aprilia (RS-GP)
6 Francesco Bagnaia AKU TA Ducati Lenovo (GP22)
7 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
9 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
10 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
11 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
12 Enea Bastianini AKU TA Gresini Ducati (GP21)
13 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
14 Franco Morbidelli AKU TA Monster Yamaha (YZR-M1)
15 Darryn Binder RSA DenganU RNF Yamaha (YZR-M1)*
16 Marco Bezzecchi AKU TA Mooney VR46 Ducati (GP21)*
17 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22)
18 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
19 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)*
20 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)*
21 Andrea Dovizioso AKU TA DenganU RNF Yamaha (YZR-M1)
22 Fabio Di Giannantonio AKU TA Gresini Ducati (GP21)*
23 Luca Marini AKU TA Mooney VR46 Ducati (GP22)
24 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V)
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