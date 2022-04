BIODATA dan agama Casper Ruud akan dibahas pada artikel kali ini. Pemain tenis asal Norwegia ini mungkin sudah tidak asing lagi didengar. Apalagi jika anda adalah penggemar olahraga bola tenis.

Bintang tenis asal Norwegia ini telah memulai bermain tenis sejak masih muda bersama sang ayah. Ayahnya yang bernama Christian adalah pelatih yang telah mengantarkannya dalam mencapai karier tertinggi nomor 39 di ATP Tour.

Pada Oktober 2021 lalu, Casper Ruud mencapai peringkat tertinggi dunia nomor 8 dan pada Juli 2021 dalam karier ganda mendapatkan peringkat ke 133.

Tidak heran jika Casper Ruud dianggap sebagai pemain muda yang menjanjikan. Nah, berikut adalah Biodata dan Agama Casper Ruud.

Biodata dan Agama Casper Ruud

Nama Lengkap : Casper Ruud

Tempat Lahir : Oslo, Norwegia

Tanggal Lahir : 22 Desember 1998

Agama : -

Zodiak : Capricorn

Kebangsaan : Norwegia

Tinggi Badan : 1.83 meter

Pelatih : Christian Ruud dan Joachim Bjerke

Nama Ayah : Christian Ruud

Nama Ibu : Lele Cathrine

Nama Saudara : Caroline dan Charlotte

Makanan Kesukaan : Masakan Thailand, Jepang, Italia, dan steak.

Akun Instagram : @casper_golfer

Website Resmi : www.casper-ruud.com

Penghasilan : US $5,149,819

Beberapa fakta Menarik Casper Ruud

Mantan junior No. 1 Dunia meraih 57 kemenangan terbaik pribadi dan 5 gelar pada tahun 2021 untuk mengakhiri musim di peringkat tertinggi dalam karir No. 8.

Orang Norwegia pertama yang memenangkan gelar ATP Tour (7), menembus 10 Besar dan lolos ke Nitto ATP Finals, di mana ia menyamai kemenangan terbesar dalam karier vs. No. 5 Rublev untuk mencapai 2021 SF.

Mencapai ATP Masters 1000 SF di Roma 2020 (meninggal No. 8 Berrettini di QF), 2021 Monte Carlo (meninggal No. 9 Schwartzman di 2R) dan 2021 Madrid (meninggal No. 5 Tsitsipas di 3R).

Maju ke Grand Slam 4R untuk pertama kalinya di Australia Terbuka 2021 setelah lolos di Australia Terbuka, Roland Garros dan AS Terbuka pada 2018.

