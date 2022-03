BIODATA dan agama Daniil Medvedev memang asik untuk dikulik. Bagi pecinta olahraga tenis lapangan mungkin tak asing lagi dengan atlet satu ini. Daniil Medvedev adalah pemain tenis asal Rusia yang saat ini menjadi Pemain Tenis peringkat kedua dunia di tunggal putra.

Salah satu pertandingan yang dingat tentang Medvedev mungkin saat berhasil mengalahkan petenis peringkat 1 dunia dan pemegang 20 gelar grand slam, Novak Djokovic. Medvedev menghentikan kemenangan petenis asal Serbia tersebut dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 pada Final US Open 2021 yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat, pada Senin, 13 September 2021.

Fakta Daniil Medvedev

Medvedev didorong untuk serius bermain tenis pada usia enam tahun oleh ayahnya, Sergey.

Medvedev belajar ekonomi dan perdagangan terapan di Institut Hubungan Internasional Negara Moskow tetapi keluar untuk fokus pada tenis

Karena sebagian besar tinggal di luar negeri, Medvedev dapat berbicara bahasa Inggris dan Perancis dengan lancar selain bahasa Rusia asalnya

Petenis asal Rusia itu memiliki gerakan lateral yang superior, kecepatan dan kapasitas paru-paru untuk pemain dengan tinggi dan panjangnya, memungkinkan dia untuk unggul dari lapangan belakang

Toleransi pendeknya yang superior memungkinkan ia untuk menarik lawan ke dalam reli panjang dan melemahkan mereka dengan bola-bola dalam yang terus menerus, dan kadang-kadang menyerang bola pendek akhirnya dari lawannya.

Perjalanan Karier

Saat usia 18 tahun, Medvedev bersama keluarganya menetap di Antibes, Prancis. Kedatangannya dengan tujuan untuk bergabung dengan Pusat Tennis Elite yang didirikan oleh Lisnard.

Pada tahun 2017 Medvedev pindah ke Monte-Carlo, Monaco. Medvedev dilatih oleh Gilles Cervara secara penuh waktu sejak September 2017. Cervara sendiri juga merupakan salah seorang pendiri Pusat Tennis Elite.

Daniil Medvedev termasuk pemain tertinggi dengan tinggi badan 198 cm karena itu Medvedev tergabung dalam daftar pemain tertinggi pada AS Terbuka. Daftar tersebut menyingkirkan pemain lainnya seperti Juan Martin del Potro dan Marin Cilic. Tinggi badan mereka sama dengan Medvedev yakni 198 cm.

Medvedev memulai debutnya pada babak utama ATP di Kremlin Cup 2015 dan kemenangan pertama Medvedev diraih pada Ricoh Open 2016. Kemenangan grand slam ini yang pertama bagi Medvedev.

Pada 2021, ia berhasil melawan petenis peringkat 1 dunia dan pemegang 20 gelar grand slam, Novak Djokovic. Medvedev menghentikan kemenangan petenis asal Serbia tersebut dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 pada Final AS Terbuka 2021 yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat. Babak final AS Terbuka 2021 ini dinilai sangat istimewa karena Medvedev berhasil membuat Djokovic gagal meraih gelar petenis putra terbaik dalam grand slam ini.

Profil Biodata

Nama lengkap : даниил Сергеевич медведев (Daniil Sergeyevich Medvedev)

Residence : Monte Carlo, Monaco

Tanggal Lahir : 11 Februari 1996

Tempat Lahir : Moskow, Rusia

Agama : Kristen

Tinggi : 1,98 m

Profesi : Pemain tenis

Pelatih : Gilles Cervara

Ayah : Sergey Medvedev

Ibu : Olga Medvedeva

Saudara kandung : Elena

Istri : Daria Medvedeva

Demikian perjalanan karier dan profil biodata pemain tenis asal Rusia, Daniil Medvedev.