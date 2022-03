BIODATA dan agama Chris Paul dapat Anda ketahui di artikel ini. Chris Paul merupakan pemain basket profesional asal Amerika Serikat yang kini bermain bersama Phoenix Suns.

Paul sendiri lahir dari seorang Ayah yang merupakan mantan atlet bernama Charles Edward Paul dan Robin Jones. Ia mempunyai kakak laki-laki bernama Charles CJ Paul.

Berikut biodata dan agama Chris Paul yang dirangkum Okezone:

Awal mula Paul bermain bola basket dikarenakan sang ayah memperkenalkan anaknya pada bola basket dan baseball. Hingga melatih mereka di liga anak-anak pada masa mereka masih kecil.

Paul kuliah di Universitas Wake Forest dan mempelajari bola basket selama dua tahun kuliah. Serta, membantu Demon Deacons mencapai peringkat nomor satu pertama mereka.

Pria kelahiran 6 Mei 1985 ini berhasil memecahkan sebuah rekor NBA yang sebelumnya dibuat oleh Alvin Robertson, yaitu meraih minimal satu steal di 105 pertandingan berturut-turut yang dibuat oleh Robertson pada rentang bulan November 1985 sampai Desember 1986.

Paul berhasil memecahkan rekor tersebut pada tanggal 18 Desember 2008 saat pertandingan kuarter kedua antara Hornets kontra San Antonio Spurs di New Orleans Arena, New Orleans mendekati selesai. Dia berhasil mencuri bola dari Tony Parker yang bermaksud mengumpan ke rekan timnya.

Rekor Paul tersebut itu akhirnya berhenti pada angka 108 setelah dia tidak mampu meraih satu steal sama sekali dalam pertandingan antara Hornets kontra Orlando Magic di Amway Arena, Orlando yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2008.

Dia telah memenangkan NBA Rookie of the Year Award , NBA All-Star Game Most Valuable Player Award , dua medali emas Olimpiade.

Pria yang memilki zodiak taurus ini terpilih secara keseluruhan keempat dalam draft NBA 2005 oleh New Orleans Hornets, di mana dia berkembang menjadi salah satu pemain utama liga, finis kedua dalam pemungutan suara NBA Most Valuable Player Award pada tahun 2008.

Sedangkan biodata dan agama Chris Paul adalah Kristen dan di luar lapangan, telah menjabat sebagai presiden Asosiasi Pemain Bola Basket Nasional sejak Agustus 2013. Salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia, dia memegang kesepakatan dukungan dengan perusahaan seperti Air Jordan dan State Farm.