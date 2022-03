HASIL wakil Indonesia di perempatfinal Swiss Open 2022 sudah diketahui. Dari 6 wakil yang mentas, 5 di antaranya lolos ke semifinal Swiss Open 2022.

Nomor ganda putra kembali melanjutkan dominasi mereka, setelah sebelumnya menciptakan All Indonesian Finals di All England 2022. Potensi tercipta All Indonesian Finals di nomor ganda putra terbuka, mengingat ada dua wakil Indonesia di semifinal.

(Pram/Yere lolos ke semifinal Swiss Open 2022)

Mereka ialah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang mengalahkan ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 21-12, 9-21 dan 22-20.

Selain itu, satu ganda putra Indonesia lainnya adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremiah Erich Yoche Yacob Rambitan. Menghadapi unggulan kelima asal Denmark yakni Kim Astrup/Anders Rasmusen, Pramudya/Yere menang dengan skor 21-17, 10-21 dan 21-14.

Di semifinal, Pramudya/Yere ditantang Goh Sze Fei/Nur Izzudin (Malaysia). Sementara itu, Fajar/Rian dihadapi unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Potensi terciptanya All Indonesian Finals di nomor tunggal putra juga terbuka lebar. Sebab, ada dua tunggal putra andalan Indonesia yang lolos ke semifinal yakni Anthony Ginting dan Jonatan Christie.

Anthony Ginting menang 21-17 dan 21-14 atas wakil India, Sameer Verma. Sementara itu, Jonatan Christie menumbangkan tunggal asal Prancis, Toma Junior Popov dengan skor 21-18, 16-21 dan 24-22. (Anthony Ginting lolos ke semifinal Swiss Open 2022) Di semifinal, Anthony Ginting bakal menghadapi Prannoy H.S. Sementara itu, Jonatan Christie ditantang tunggal putra senior India, Kidambi Srikanth. Satu wakil Indonesia lainnya yang lolos ke semifinal Swiss Open 2022 adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Mereka mengalahkan unggulan kelima asal Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue dengan skor 21-19 dan 21-16. Di semifinal Swiss Open 2022 yang berlangsung hari ini, mereka bakal ditantang unggulan kedelapan asal Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Sementara itu, satu-satunya wakil Indonesia yang mengalami kekalahan adalah Leo/Daniel yang tumbang 18-21, 21-19 dan 12-21 dari ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzudin. Berikut hasil wakil Indonesia di perempatfinal Swiss Open 2022: Anthony Ginting vs Sameer Verma = 21-17 dan 21-14 Jonatan Christie vs Toma Junior Popov = 21-18, 16-21 dan 24-22. Leo Rolly/Daniel Marthin vs Goh Sze Fei/Nur Izzudin = 18-21, 21-19 dan 12-21 Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi = 21-12, 9-21 dan 22-20 Pramudya Kusumawardana/Yeremiah Erich Yoche Yacob Rambitan vs Kim Astrup Anders Rasmusen Pramudya/Yere = 21-17, 10-21 dan 21-14. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Thom Gicquel/Delphine Delrue = 21-19 dan 21-16.