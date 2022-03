BIODATA dan agama Bradley Beal menarik dikupas. Bradley Beal sendiri termasuk salah satu pemain terbaik di pentas NBA.

Bradley dibesarkan oleh keluarga pemain yang baik, kuat, dan cukup memotivasi. Ibunya adalah orang yang mengajarinya bermain bola basket di usia dini.

Karena dedikasi dan antusiasme Bradley terhadap masa depan pemain bola basket, NBA menobatkannya sebagai pemenang NBA Cares Community Assist Award 2018-2019. Penasaran dengan perjalanan karier dan profil biodata Bradley Beal? Simak ulasan berikut ini untuk lebih jelasnya.

Perjalanan Karier

Saat Bradley mencapai tahun terakhir sekolah menengah, ia menjadi pebasket senior yang paling banyak direkrut di negaranya. Pada usia yang sangat muda, ia memenangkan Kejuaraan Dunia FIBA U-17 2010 bersama AS.

Bradley juga memenangkan Penghargaan Gatorade Player of the Year 2011 berturut-turut. Setelah itu, ia siap bermain bersama tim Billy Donovan.

Bradley juga salah satu dari dua pemain di tahun pertama yang memainkan setiap pertandingan, mencetak rata-rata 14,8 poin dan 6,7 rebound. Ia adalah Gator pertama yang masuk ke tim SEC All-SEC dan All-Freshman di musim yang sama. Mempertimbangkan semua kekuatannya, pelatihnya siap untuk memacunya ke tingkat yang baru.

Pada usia 19 tahun, Bean terpilih untuk NBA Draft 2012 oleh Washington Wizards. Ia terus belajar untuk mendapatkan momentum di lapangan dengan percaya diri. Kemudian, dia mendapat kehormatan dengan nama Rookie Wilayah Timur NBA bulan ini.

Saat itu, skill-nya sangat meningkat, ia memainkan 56 game yang cukup untuk mendapatkan tempat ketiga dalam pemungutan suara Rookie of the Year. Dia juga terlihat di NBA All-Rookie First Team.

Pada 2020, Bradley Beal memainkan 77 pertandingan tertinggi dalam kariernya di musim reguler, dengan rata-rata 3,5 assist per game dan 23,1 poin per game. Tidak diragukan lagi, Bradley Beal menunjukkan konsistensi dan kesinambungan untuk meningkatkan setiap permainan, terbayar dengan kekayaan bersihnya, saat terpilih sebagai salah satu pemain terbaik NBA dan dinobatkan sebagai Game All-star pertama.

Profil Biodata

Nama Lengkap: Bradley Emmanuel Beal

Dikenal Sebagai: Bradley Beal

Nama Panggilan: Big Panda

Tanggal Lahir: 28 Juni 1993

Tempat Lahir: St. Louis, Missouri, Amerika Serikat

Tempat Tinggal: Washington, Amerika Serikat

Agama: Kristen

Kebangsaan: Amerika

Sekolah: Chaminade College Preparatory School; Universitas Florida

Nama Ayah: Bobby Beal

Nama Ibu: Besta Beal

Saudara: 4 (Byron Beal; Brandon Beal; Bruce Beal; Bryon Beal)

Usia: 28 tahun

Status Pernikahan: Menikah

Pasangan: Kamiah Adams

Nama Anak: Braylon Elias Beal dan Bradley Emmanuel Beal II

Awal Karier: Profesional 2012

Tim Olahraga: Washington Wizards