BIODATA dan agama Damian Lillard menarik untuk dikulik. Bagi fans Portland Trail Blazers, mungkin tak asing dengan sosok Damian Lillard.

Damian Lillard merupakan point guard All-Star lima kali. Penasaran dengan perjalanan karier dan profil biodata Damian? Simak ulasan berikut ini untuk jelasnya.

Perjalanan Karier

Menjadi calon draft teratas dalam peran point guard, tidak mengejutkan ketika Portland Trail Blazers memilihnya secara keseluruhan dalam draft NBA 2012. Dame -sapaan akrab Damian- mencetak 23 poin pada debutnya dan memberikan 11 assist melawan Los Angeles Lakers yang dipimpin Kobe Bryant.

Pada tahun yang sama, Damian menjadi pemain pertama Trail Blazers yang memenangkan acara di NBA All-Star Weekend. Ia memenangkan Skills Challenge bersama dengan mencetak 18 poin dan enam assist di Rising Stars Challenge.

Ia menyelesaikan musim rookie-nya dengan 19 poin, 6,5 assist, dan 3,1 rebound per game. Untuk penampilannya yang mengesankan, Dame memenangkan penghargaan NBA Rookie of the Year.

Musim berikutnya, Damian Lillard membuat penampilan All-Star pertamanya. Dia membuat debutnya yang bersejarah di lima perayaan All-Star, menjadikan Dame pemain NBA pertama dalam sejarah waralaba yang melakukannya.

Selama putaran pertama Playoff NBA 2014, ia membuat tembakan tiga angka yang untuk seri playoff melawan Houston Rockets. Akhirnya, point guard menjadi pemain pertama yang memenangkan seri dengan buzzer-beater sejak John Stockton melawan tim yang sama.

Musim ketiga point guard Trail Blazer untuk tim Portland adalah yang paling produktif saat itu. Damian Lillard rata-rata mencetak 21 poin, 4,6 rebound, dan 6,2 assist per game.

Kemudian, ia mendapat panggilan All-Star keduanya ketika Blake Griffin cedera dan ia menggantikan Blake. Musim 2015-2016 dimulai dengan Damian Lillard menandatangani perpanjangan kontrak lima tahun senilai USD120 juta dengan Portland. Point guard satu ini melakukan debutnya di All-NBA First Team untuk penampilannya yang luar biasa pada musim 2017-2018, termasuk hanya lima pemain terbaik dari 32 franchise di NBA. Meskipun Trail Blazers tampil sangat baik di semua musim reguler yang diikutinya, mereka tidak pernah mencapai final konferensi. Semuanya berubah pada musim 2018-2019 ketika waralaba yang berbasis di Portland mencapai final konferensi pertamanya sejak 2000. Pada musim ini, ia meningkatkan standar lebih tinggi lagi. Ia mencetak 61 poin tertinggi dalam kariernya dalam kemenangan 129-124 melawan Golden State Warriors, yang berlanjut ke perpanjangan waktu. Selama delapan pertandingan, yang termasuk kemenangan perpanjangan waktu melawan Warriors, Damian mencetak setidaknya 34 poin atau lebih. Profil Biodata Nama Lengkap: Damian Lamonte Ollie Lillard Sr. Tanggal Lahir: 15 Juli 1990 Tempat Lahir: Oakland, California, Amerika Serikat Nama Panggilan: Big Game Dame, Dame Agama: Kristen Kebangsaan: Amerika Pendidikan: Weber State University Nama Ayah: Houston Lillard Nama Ibu: Gina Johnson Saudara: Dua; Houston dan Lanae Lillard Umur: 31 tahun Profesi: Pemain NBA Tim Saat Ini: Portland Trail Blazers Posisi: Point Guard Tahun Aktif: 2012 – Sekarang Status Pernikahan: Belum Menikah Tunangan: Kay'la Hanson Anak: Damian Jr, Kali, dan Kalii