BIODATA dan agama Kawhi Leonard menarik untuk dikulik. Bagi pencinta permainan basket atau penonton setia NBA, nama Kawhi Leonard pasti tidak asing.

Pemain small forward atau shooting guard dari Los Angeles Clipper ini pernah menjadi All-Star tiga kali. Dia telah mendapat dua pilihan tim utama All-NBA.

Sejak usia muda, Kawhi telah mencapai kesuksesan yang tak terbantahkan dalam perjalanan kariernya di NBA. Sejak debutnya di NBA, Kawhi telah bermain untuk empat tim berbeda, termasuk San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, dan Indiana Pacers.

Penasaran dengan perjalanan karier dan juga profil biodata Kawhi sang bintang NBA? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Perjalanan Karier

Setelah karier bintangnya di sekolah menengah dan perguruan tinggi, Kawhi terpilih dalam draft NBA 2011 sebagai seleksi keseluruhan ke-15 oleh Indiana Pacers. Namun, dia dikirim ke San Antonio Spurs dalam pertukaran pada hari yang sama.

Setelah penutupan NBA, Kawhi menandatangani kontrak multi-tahun dengan Spurs di musim 2011. Ia membuat kesan yang baik sepanjang musim rookie-nya. Dia menempati posisi keempat dalam pemungutan suara Rookie of the Year di akhir musim. Tidak hanya itu, Kawhi juga masuk NBA All-Rookie First Team 2012.

Pada musim 2013, untuk penampilan Kawhi dalam seri melawan Miami Heat, ia dinobatkan sebagai NBA Finals MVP, menjadi pemain termuda ketiga yang memenangkan penghargaan tersebut. Demikian juga, ia juga masuk ke NBA All-Defensive Second Team untuk pertama kalinya dalam karirnya.

Selanjutnya di musim 2015, Kawhi memenangkan starter tim Wilayah Barat untuk All-Star Game 2016. Akibatnya, ia juga mendapatkan seleksi All-Star pertamanya dan menjadi pemain Spurs keenam dalam sejarah tim yang terpilih sebagai starter All-Star musim itu.

Apalagi, Leonard mengundurkan diri untuk musim 2016 dan Kawhi menunjukkan penampilan luar biasa dalam permainannya. Belum lagi, pada 19 Januari, ia dinobatkan sebagai starter tim All-Star Wilayah Barat di NBA All-Star Game 2017.

Selanjutnya, ia juga terpilih ke Tim Utama All-NBA untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Dia juga mendapatkan penghargaan Tim Utama All-Defensive untuk musim ketiga berturut-turut. Selama musim 2017, Kawhi melewatkan 27 pertandingan pertama musim ini lantaran cedera paha depan kanannya. Kemudian, ia kembali debut pada 12 Desember melawan Dallas Mavericks. Setelah itu, ia meminta pertukaran dari Spurs setelah berbulan-bulan tegang karena program rehabilitasi cederanya. Mengikuti permintaannya, Kawhi dilepas ke Toronto Raptors. Dalam debutnya untuk Toronto Raptors di pembuka musim mereka, Kawhi menang atas Cleveland Cavaliers dan melawan Boston Celtics. Demikian juga, setelah bermain selama beberapa bulan, ia dinobatkan sebagai Pemain Wilayah Timur. Kemudian, Kawhi mengakhiri musimnya dengan Raptors, dinobatkan sebagai MVP Final NBA untuk kedua kalinya. Demikian juga, ia juga menjadi MVP Final ketiga yang memenangkan penghargaan tersebut. Setelah itu, ia menandatangani kontrak tiga tahun dengan Los Angeles Clipper pada 10 Juli 2019. Seperti yang diharapkan, Kawhi meraih kemenangan atas Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, dan Minnesota Timberwolves dalam debut pertamanya untuk Clippers. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Wilayah Barat untuk permainan dari Januari. Pada musim 2020, ia dinobatkan sebagai NBA All-Star Game MVP. Profil Biodata Nama Lengkap: Kawhi Anthony Leonard Tanggal Lahir: 29 Juni 1991 Usia: 30 Tahun Tempat Lahir: Los Angeles, California, Amerika Serikat Nama Panggilan: Kawhi, "The Klaw" Agama: Tidak Diketahui Kebangsaan: Amerika Pendidikan: SMA Martin Luther King, Universitas Negeri San Diego Nama Ayah: Mark Leonard Nama Ibu: Kim Leonard Saudara: Kimesha Monae Williams, Miesha Slayton Jersey Nomor: 2 (Los Angeles Clippers) Tim Saat Ini: Los Angeles Clippers Poin: 10.408 Demikian perjalanan karier dan profil biodata dari Kawhi Leonard sang MVP NBA. Semoga bermanfaat!