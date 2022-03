LINK live streaming final All England 2022 dapat disaksikan di sini. Pertandingan final All England 2022 sendiri akan tersaji pada Minggu (20/3/2022) sejak pukul 19.00 WIB.

Sebagaimana diketahui, dua wakil Indonesia berhasil melesat ke final All England 2022. Kedua wakil Merah-Putih itu berasal dari nomor ganda putra.

Mereka adalah ganda putra muda Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Keduanya bakal bersua di final All England 2022 pada malam ini.

Lolosnya Bagas/Fikri ke final All England 2022 ini penuh kejutan. Mereka berhasil menyisihkan kompatriotnya sekaligus seniornya, yaitu pasangan yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Lewat rubber game, Bagas/Fikri menang 22-20, 13-21, dan 21-16.

Sementara itu, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- sukses melangkah ke final All England 2022 usai mengandaskan pasangan China. Dalam tiga gim, Ahsan/Hendra menang atas He Ji Ting/Tan Qiang dengan skor 21-16, 14-21, dan 21-13.

Sekadar informasi, all Indonesian finals di sektor ganda putra All England ini menjadi yang pertama dalam 21 tahun terakhir. Sebelumnya, kejadian serupa terjadi pada 2001 saat Candra Wijaya/Sigit Budiarto bersua Tony Gunawan/Halim Haryanto.

Bagi Anda yang ingin menikmati all Indonesia finals di All England 2022 dan laga-laga seru lainnya, bisa menyaksikan lewat live streaming di RCTI+. Laga final All England 2022 sendiri sudah bisa ditonton mulai pukul 19.00 WIB.

Laga Ahsan/Hendra vs Bagas/Fikri pun akan menjadi partai kedua di final All England 2022. Laga ini akan digelar usai duel di sektor tunggal putri yang mempertemukan An Seyoung dari Korea Selatan melawan Akane Yamaguchi (Jepang). Untuk menonton All England 2022 caranya mudah, cukup klik di sini. Berikut jadwal wakil Indonesia di final All England 2022: Minggu (20/3/2022) mulai pukul 19.00 WIB 1. An Seyoung (Korea Selatan) vs Akane Yamaguchi (Jepang) 2. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) 3. Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China) 4. Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (China) 5. Viktor Axelsen (Denmark) vs Lakshya Sen (India)