LOMBOK – Pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira, keluar sebagai pemenang di MotoGP Mandalika 2022. Kemenangan ini membuat Oliveira makin mempertegas kemampuan apiknya dalam menaklukkan sirkuit baru.

Ya, Oliveira memenangkan balapan perdana di MotoGP Mandalika yang berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022 sore WIB. Faktanya, Oliveira memang jago menaklukkan sirkuit anyar.

Sepanjang era MotoGP, tercatat ada tiga nama yang berhasil menjadi pemenang di sirkuit anyar. Mereka adalah Marc Marquez, Andrea Iannone, dan Miguel Oliveira sendiri.

The Baby Alien –julukan Marquez- menjadi yang terbaik dengan tiga kali menang di trek baru. Ketiganya masing-masing didapatkan pada MotoGP Amerika 2013 di Circuit of the Americas, MotoGP Argentina 2014 di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo, dan terakhir pada MotoGP Thailand 2018 yang digelar di Sirkuit Internasional Chang.

Kemudian, Iannone pernah sekali keluar sebagai pemenang di sirkuit baru. Saat masih berseragam Ducati, dia sukses meraih kemenangan pada MotoGP Austria 2016 di Sirkuit Red Bull Ring.

Sementara Oliveira, dia juga sekali memenangkan balapan yang digelar di trek anyar. Pembalap asal Portugal itu menyabet kemenangan di depan publiknya sendiri di Sirkuit Internasional Algarve pada MotoGP Portimao 2020.

Pada MotoGP Mandalika 2022, rider tim pabrikan KTM itu kembali membuktikan diri bahwa dirinya andal ketika melaju di atas aspal anyar. Dia menang di trek sepanjang 4,31 km itu, unggul 2,205 detik dari Fabio Quartararo yang membuntutinya di posisi kedua. Bahkan, pembalap berusia 27 tahun itu tampil sangat dominan sejak awal balapan. Memulai dari posisi tujuh, Oliveira langsung melesat ke urutan tiga terdepan dan sukses menyalip El Diablo –julukan Quartararo- beberapa tikungan setelah balapan dimulai. Setelah itu, Oliveira terus memimpin hingga akhir balapan dan memastikan diri sebagai pembalap MotoGP pertama yang menang di Sirkuit Mandalika. Dengan begitu, dia pun menambah catatan apiknya ketika melaju di trek anyar menjadi dua kemenangan. Kemenangan tersebut, juga menandakan kebangkitan Oliveira yang tampil sangat buruk pada balapan pembuka di Qatar dua pekan lalu. Saat itu, dia tak bisa menyelesaikan balapan karena mengalami kecelakaan dan harus puas pulang tanpa membawa poin.