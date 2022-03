MARC Marquez punya sejarah bagus saat jajal sirkuit untuk pertama kalinya di kelas MotoGP, pertanda menang di MotoGP Mandalika 2022? Semenjak naik kelas MotoGP pada 2013, Marc Marquez sudah enam kali menjajal sirkuit baru.

Disebut sirkuit baru karena lintasan ini tak pernah dijajal Marc Marquez sebelumnya saat mentas di kelas 125 cc dan Moto2. Lantas, apa saja sirkuit yang dimaksud?

Menurut Crash.net, Marc Marquez melibas dua lintasan anyar di MotoGP 2013, yakni Circuit of the Americas (COTA) dan Laguna Seca di Amerika Serikat. Secara luar biasa, The Baby Alien –julukan Marc Marquez– keluar sebagai pemenang!

Padahal, saat itu ada banyak pembalap yang berpengalaman mentas di COTA dan Laguna Seca. Beberapa di antaranya duo rider andalan Yamaha saat itu, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.

Kemudian pada 2014, Marc Marquez mentas di Sirkuit Termas de Rio Hondo untuk pertama kalinya. Secara luar biasa, Marc Marquez lagi-lagi keluar sebagai pemenang.

Lanjut ke 2016, yang mana Marc Marquez turun di Sirkuit Red Bull Ring Austria untuk pertama kalinya. Saat itu bukan cuma Marc Marquez, seluruh pembalap baru pertama kali menjajal sirkuit yang berada di kawasan Spielberg, Austria tesebut.

Hasilnya, Marc Marquez finis di posisi lima! Lanjut ke MotoGP 2018, tepatnya di Sirkuit Buriram, Thailand. Marc Marquez lagi-lagi menjadi pemenang! Terakhir Marc Marquez mentas di Sirkuit Algarve yang berada di Portugal. Saat itu, Marc Marquez hanya finis ketujuh. Namun, hasil itu dinilai wajar karena Marc Marquez baru comeback setelah sempat absen hampir satu tahun karena cedera bahu dan patah tangan kanan. Peluang Marc Marquez menggila di Sirkuit Mandalika pun cukup besar. Sebab, ia sempat finis kedua di hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada Sabtu, 12 Februari 2022. Berikut catatan Marc Marquez di sirkuit yang pertama kali dijajal di kelas MotoGP:

COTA (Amerika Serikat) = 1 Laguna Seca (Amerika Serikat) = 1 Termas de Rio Hondo (Argentina) = 1 Red Bull Ring (Austria) = 5 Buriram (Thailand) = 1 Algarve (Portugal) = 7 Mandalika (Indonesia) = ???