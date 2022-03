5 pebulu tangkis cantik yang tampil di All England 2022 menarik untuk dibahas. Sebab, ajang bulu tangkis bergengsi berlevel Super 1000 ini akan segera bergulir mulai hari ini, Rabu (16/3/2022).

Ya, tur turnamen bulu tangkis di Eropa kini berlanjut ke All England 2022 usai rampung menggelar German Open 2022 pada pekan lalu. Di ajang All England 2022 sendiri, para pemain terbaik di dunia akan ambil bagian.

Penampilan sejumlah pebulu tangkis pun akan dinantikan di ajang ini. Bukan hanya karena bakatnya yang gemilang, melainkan juga parasnya yang cantik dan menawan. Siapa saja mereka? Berikut 5 pebulu tangkis cantik yang tampil di All England 2022.

5. Gregoria Mariska Tunjung





Salah satu pebulu tangkis cantik yang tampil di All England 2022 ialah Gregoria Mariska Tunjung. Dia menjadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri saat ini.

Gregoria Mariska Tunjung bahkan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri. Tak ayal, penampilan kekasih dari selebriti Tanah Air, Mikha Angelo, ini sangat dinantikan publik. Apalagi, Gregoria baru saja membantu Indonesia menjadi juara di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022.

Namun, Gregoria akan melalui langkah yang tak mudah di All England 2022. Dia akan melawan unggulan keempat dari Korea, An Seyoung, di babak pertama All England 2022.

4. Chiharu Shida





Berikutnya, ada nama Chiharu Shida. Sosok pebulu tangkis cantik dari Jepang ini mencuri perhatian besar publik Indonesia kala mentas di Bali Badminton Festival 2021.

Kini, Chiharu Shida bersama rekan duetnya, Nami Matsuyama, siap bersaing di All England 2022. Berstatus unggulan ketujuh, mereka akan melawan wakil Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau, di babak pertama.

3. Jongkolphan Kititharakul Beralih ke Thailand, ada pebulu tangkis cantik yang menjadi andalan di sektor ganda putri, yakni Jongkolphan Kititharakul. Dia juga menjadi salah satu pemain yang penampilannya akan sangat dinantikan di All England 2022. Jongkolphan Kititharakul bersama rekan duetnya, Rawinda Prajongjai, sendiri baru saja mentas di ajang German Open 2022. Di sana, mereka sukses melangkah hingga babak semifinal. Kini, Jongkolphan/Rawinda siap bertarung lagi di ajang All England 2022. 2. Huang Yaqiong Penampilan yang tak kalah akan dinantikan di All England 2022 ialah Huang Yaqiong. Pebulu tangkis cantik asal China ini dipastikan siap bekerja keras di All England 2022 bersama pasangannya, Zheng Siwei, demi meraih gelar juara. Aksinya sendiri akan sangat dinantikan karena pada turnamen sebelumnya, German Open 2022, Yaqiong tak berduet bersama Zheng Siwei. Dia diduetkan dengan Ou Quan Yi dan sukses menjadi runner-up. 1. Melati Daeva Oktavianti Terakhir, ada nama Melati Daeva Oktavianti. Pebulu tangkis cantik asal Indonesia ini siap berjuang lagi merengkuh gelar juara All England bersama sang partner, Praveen Jordan. Namun, Melati Daeva Oktavianti akan mentas di All England edisi kali ini dengan status baru, karena bukan lagi menjadi pemain pelatnas PBSI. Dia kini bernaung di bawah klubnya, PB Djarum. Dengan status baru ini, menarik menyaksikan kinerja dari pebulu tangkis cantik ini.