PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez, melakukan burn out di jalanan Jakarta pada Rabu, (16/3/2022) siang WIB. Ternyata diakui Marc Marquez, ia melanggar aturan dengan melakukan aksi burn out tersebut. Bagi yang belum tahu, Burn Out merupakan teknik di mana seorang pembalap menggerakkan ban belakang, tapi si roda tetap berputar di tempat.

Sekadar diketahui, Marc Marquez dan 15 pembalap MotoGP lain melakukan parade dari Istana Negara sampai bundaran Hotel Indonesia. Sepanjang parade, sejumlah penggemar telah memenuhi pinggir jalan. Mereka tak ingin ketinggalan kesempatan menyaksikan rider kelas dunia menampilkan kemampuannya.

(Marc Marquez saat melakukan Burn Out di jalanan di Jakarta. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)

Tak heran, para pembalap MotoGP juga melambaikan tangan ke arah penonton. Marc Marquez dan kawan-kawan menyambut antusiasme masyarakat yang mengagumi kehadiran mereka.

Beberapa pembalap kemudian juga menyempatkan diri mengulurkan tangannya ke beberapa masyarakat. Selain itu, beberapa pembalap juga beraksi di atas motor.

Paling terlihat adalah Marc Marquez. Ia menggeber motor Honda RC213V-S dan melakukan Bun out. Tak lama kemudian, aksi tersebut disusul pembalap lainnya.

Padahal, sebenarnya Marc Marquez dan pembalap lainnya sudah dilarang untuk melakukannya. Namun, ia memilih untuk membandel dan melakukan Burn Out di jalanan.

โ€œTolong jangan melakukan Burn out dan wheelie. Tetapi, saya melakukannya lima menit kemudian.โ€ Kata Marc Marquez di akun Instagram miliknya. Sepanjang parade, beberapa kali tampak ada pembalap berusaha untuk wheelie, atau mengangkat ban depan. Namun, mereka urung untuk melakukan aksinya tersebut. Hal itu dikarenakan mereka memang dilarang untuk melakukannya. Namun, besar kemungkinan hal itu tak dilakukan, karena tidak terdapat ruang yang cukup untuk membuat momentum. Selanjutnya, 16 pembalap MotoGP ini akan berangkat ke Lombok pada Kamis, 17 Maret 2022. Joan Mir dan kawan-kawan bersiap tampil di rangkaian MotoGP Mandalika 2022 yang berlangung pada 18-20 Maret 2022.