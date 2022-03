IBL secara resmi telah mengumumkan 10 pemain plus dua pelatih terpilih yang masuk menjadi IBL All Star 2022. Nantinya, para pemain dan pelatih terbaik itu, akan unjuk kebolehan dalam rangkaian IBL All Star 2022, yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta pada 31 Maret 2022.

Sebelumnya, pihak penyelenggara melakukan voting untuk menentukan siapa pemain dan pelatih terbaik, yang layak masuk IBL All Star 2022. Pemungutan suara itu dilakukan secara terbuka, dimulai sejak 28 Februari hingga 13 Maret 2022.

Sebanyak 8.500 suara dari pecinta basket Tanah Air turut mengikuti voting IBL All Star 2022. Hal itu tercatat tiga kali lebih banyak ketimbang pemilihan IBL All Star tahun 2020 lalu.

“Terima kasih kepada IBL fans yang telah berpartisipasi pada pemilihan All Star kali ini. Setelah vakum pada musim lalu, akhirnya perang bintang terbaik IBL bisa kembali bergulir,” ujar Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah dikutip laman resmi IBL, Rabu (16/3/2022).

“Pilihan fans kali ini sangat menarik, selain dari performa terbaik para pemain berdasarkan statistik yang berlaga, juga mengkombinasikan antara pemain senior dan pemain muda” imbuhnya.

Di laga IBL All Star 2022 nanti, para pemain terbagi menjadi dua tim, yaitu Divisi Merah dan Putih. Tim Divisi Merah akan dinakhodai Youbel Sondakh dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Sementara, tim Divisi Putih akan dikepalai David Singleton dari Prawira Bandung.

Selain laga antara Divisi Merah versus Divisi Putih akan ada rangkaian acara menarik lainnya. Di antaranya, 3point contest, dunk contest, dan skill challenge. Bukan hanya itu, di rangkaian acara IBL All Star 2022 juga dimeriahkan oleh festival perjalanan Liga Basket Indonesia dari era ke era. Kembalinya acara IBL All Star 2022 diharapkan bisa meriah seperti gelaran sebelumnya. "All Star Day tidak hanya menghadirkan pertandingan seru antara tim merah dan tim putih, tetapi memiliki banyak kegiatan dengan kemasan sportainment termasuk seperti exhibition sneakers, galeri basket, musik dan masih banyak lagi,” ujar Junas. Divisi Merah: Guard: Rio Disi (West Bandits Combiphar Solo) Widyanta Putra Teja (West Bandits Combiphar Solo ) Forward: Arki Wisnu (Satria Muda Pertamina Jakarta) Ali Bagir (Indonesia Patriots) Center: Yonathan (Pacific Caesar Surabaya) Foreign (Pemain Asing): Tyree Jamar Robinson (Satya Wacana Salatiga) Coach: Youbel Sondakh (Satria Muda Pertamina Jakarta) Divisi Putih: Guard: Yudha Saputra (Prawira Bandung) Abraham Damar (Prawira Bandung) Forward: Kaleb Ramot (Dewa United Surabaya) Fisyaiful Amir (Amartha Hangtuah Jakarta) Center: Vincent Rivaldi Kosasih (Pelita Jaya Bakrie Jakarta) Foreign (Pemain Asing): Shavar Tahrel (NSH Mountain Gold Timika) Coach: David Singleton (Prawira Bandung)