MANDALIKA - Balapan MotoGP Mandalika 2022 tinggal menghitung hari, segala persiapan telah dilakukan. Termasuk menyempurnakan race control atau ruang kendali balap untuk melancarkan balapan yang dihelat di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Seperti yang diketahui MotoGP akan balapan di Sirkuit Mandalika pada bulan ini. Tepatnya pada ajang MotoGP Indonesia yang berlangsung di tanggal 18-20 Maret 2022.

Demi menunjang kelangsungan balap, race control yang memadai sangat dibutuhkan. Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Priandhi Satria, pun menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan.

Di ruangan yang terletak pada lantai 1 gedung utama Pertamina Mandalika International Street Circuit ini, para pimpinan balapan, CoC (Clerk of Course), beserta aparat mereka akan bertugas mengawasi balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia.

โ€œKita bisa memantau kendaraan tidak putus dari pit out sampai ke pit in dan kembali ke garasi. Kita bisa melihat dan mengontrol semua kejadian di lintasan,โ€ kata Priandhi di rilis resmi MGPA, Senin (14/3/2022).

Ruangan tersebut didominasi oleh tembok layar televisi raksasa yang berisi gambar dari kamera-kamera di sepanjang lintasan 4,31 kilometer tersebut. Saking detailnya penempatan kamera di lintasan, mereka yang berada di Race Control bisa mengikuti seorang pembalap dari momen keluar garasi pit, menempuh sepanjang lintasan, hingga kembali lagi ke garasi.

Jumlah kamera yang dipasang di trek pun sangat fleksibel tergantung kebutuhan event yang tengah bergulir apakah itu WSBK (World Superbike), MotoGP, atau ajang lainnya. โ€œSaat ini ada 30-40 kamera yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa ditambah atau dikurangi. Kamera terletak di sisi luar dan sisi dalam lintasan. Kalau ada kejadian, kamera bisa diputar, rotate, zoom close up secara digital, dan bisa dapat gambar bagus sekali,โ€ ujarnya. Selain masalah race control, aspal lintasan yang sempat dikelukan para pembalap pun dipastikan sudah selesai diperbaiki. Kini tinggal menunggu pihak FIM untuk melewati proses homologasi.