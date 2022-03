JADWAL semifinal German Open 2022 hari ini, Sabtu (12/3/2022) sudah diketahui. Laga-laga seru di semifinal German Open 2022 ini pun bisa disaksikan secara live di iNews.

Ya, ajang German Open 2022 kini sudah memasuki babak semifinal. Namun sayangnya, tak ada satu pun wakil Indonesia yang akan berlaga di semifinal German Open 2022.

Dua pasangan ganda campuran Indonesia harus menerima kekalahan di babak perempatfinal. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandoso kandas kala berlaga pada Jumat 11 Maret 2022.

Saat bersua Adam Hall/Julie Macpherson asal Skotlandia, Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandoso sebenarnya memberikan perlawanan yang cukup keras. Meski sempat mengajukan rubber-game, Adnan/Mychelle mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 17-21, 21-14, dan 18-21.

Sementara itu, satu wakil lain dari Indonesia di perempatfinal German Open 2022, yaitu Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga mengalami kegagalan saat melawan wakil Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith. Pertandingan berlangsung begitu ketat dan saling mengejar keunggulan.

Meski sempat tertinggal pada gim pertama, Rinov/Pitha berhasil merebut keunggulan di gim kedua. Namun, di gim ketiga, keunggulan direbut kembali oleh pasangan Inggris dengan selisih skor tipis yaitu 21-23.

Oleh karena itu, pertandingan di babak semifinal akan menjadi sengit karena para pebulu tangkis terbaik dunia yang tersisa semakin gencar menunjukkan aksi terbaiknya. Lantas, bagaimana keseruan di semifinal German Open 2022?

Saksikan aksi pemain-pemain bulu tangkis terbaik dunia di babak semifinal hari ini, Sabtu (12/3/2022) pukul 19.50 WIB. Tak hanya semifinal, iNews juga akan menayangkan laga final German Open 2022.

Laga final akan digelar besok, Minggu 13 Maret 2022. Selain itu, Anda juga dapat menyaksikannya di MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Play Box, Vision+ dan RCTI+.

Berikut jadwal semifinal German Open 2022:

Court 1 (Mulai Pukul 20.00 WIB)

1. Lee Zii Jia (Malaysia) vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

2. Chen Qing Chen/Jia Yifan (China) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

3. Decaphol Puavaraukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Adam Hall/Julie Macpherson (Skotlandia)

4. Viktor Axelsen (Denmark) vs Lakshya Sen (India)

5. An Seyoung (Korsel) vs He Bing Jiao (China)

6. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)

Court 2 (Mulai Pukul 20.30 WIB)

1. Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris) vs Ou Xuan Yi/Huang Ya Qiong (China)

2. Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu (China)

3. Zhang Yi Man (China) vs Chen Yu Fei (China)

4. He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China) vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)