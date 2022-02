5 kota di Indonesia penghasil atlet ganteng menarik untuk dikulik. Sebab, dari sejumlah kota di Indonesia ini, bermunculan atlet-atlet tampan yang juga memiliki prestasi apik di berbagai cabang olahraga.

Di mana saja kota tersebut berada? Sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 kota di Indonesia penghasil atlet ganteng.

BACA JUGA: 5 Kota Penghasil Atlet Wanita Cantik di Indonesia, Nomor 1 Sampai Ada yang Jadi Ratu Kecantikan



BACA JUGA: Adu Pesona Ribka Sugiarto vs Tania Oktaviani, 2 Penggawa Cantik Ganda Putri Indonesia

5. Makassar

Di urutan kelima, ada Makassar. Dari kota ini, lahir atlet-atlet berbakat yang juga punya paras tampan. Dua di antaranya ialah Denny Sumargo dan Asnawi Mangkualam.

Sosok Denny Sumargo sendiri sudah begitu tersohor di Tanah Air karena memang sukses menjadi selebriti terkenal. Namun, sebelum kini sukses menjadi selebriti, Denny Sumargo mengemban profesi sebagai atlet basket.

Kiprahnya pun tak main-main kala menjadi pebasket profesional. Dia sukses menyabet penghargaan Rookie Of The Year sehingga dua kali menjadi Most Valuable Player (MVP).

Kemudian, ada nama Asnawi Mangkualam. Nama yang satu ini tengah naik daun karena di usianya yang masih muda, Asnawi berhasil menorehkan karier gemilang di dunia sepakbola.

Teranyar, dia membawa Timnas Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Kini, dia pun sedang mengepakkan sayapnya ke kancah internasional dengan membela klub asal Korsel, Ansan Greeners. Asnawi pun memiliki banyak idola saat ini.

4. Surakarta

Berikutnya, ada Surakarta. Di kota ini, ada Rio Haryanto hingga Aji Maulana sebagai atlet ganteng yang berhasil mengukir karier fantastis.

Untuk Rio Haryanto, prestasinya sudah tak perlu diragukan lagi. Dia bahkan menjadi salah satu pembalap Indonesia yang sukses berkarier di ajang bergengsi dunia.

Rio Haryanto pernah menembus ajang balap mobil bergengsi, Formula One (F1). Hal itu tepatnya terjadi pada 2016. Sebelumnya, Rio Haryanto berhasil membawa lagu Indonesia Raya berkumandang karena berhasil meraih kemenangan di ajang GP2.

Jika Rio memilih berkarier sebagai pembalap, Aji Maulana merupakan pevoli tersohor di Indonesia. Aji menjadi salah satu tosser terbaik di Indonesia.

3. Bali Kemudian, ada banyak atlet ganteng yang berasal dari Bali. Beberapa atlet di antaranya ialah Gavin Kwan Adsit, I Gede Siman Sudartawa, dan I Putu Gede Juni Antara. Gavin Kwan Adsit dan I Putu Gede Juni Antara menjalani karier di cabor yang sama, yakni sepakbola. Gavin sendiri kini membela Bali United, sementara kini membela Bhayangkara FC. Namun, kedua nama ini sama-sama pernah dipanggil membela Timnas Indonesia. Sementara itu, I Gede Siman Sudartawa menjadi salah satu atlet kebanggaan Indonesia di cabor renang. Bagaimana tidak, sudah banyak penghargaan bergengsi yang diraihnya. Salah satunya medali emas di Asian Games. 2. Bandung Dari Bandung, ada juga atlet-atlet ganteng nan berbakat. Di antaranya adalah Glenn Victor Sutanto dan Fajar Alfian. Glenn Victor Sutanto sendiri merupakan atlet renang. Prestasi manis juga berhasil diukirnya selama menjadi perenang, di antaranya meraih 2 medali perak SEA Games. Sementara Fajar Alfian, dia jadi salah satu pebulu tangkis andalan Indonesia di sektor ganda putra, Dia juga sudah banyak meraih prestasi manis di ajang internasional, salah satunya membantu Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020. Kini, dia diyakini akan kembali diandalkan untuk ajang Piala Thomas 2022. 1. Jakarta Terakhir, ada Jakarta. Bisa dibilang, kota ini jadi gudangnya atlet ganteng di Indonesia. Sebab, ada banyak sekali atlet bertalenta luar biasa dan juga berparas tampan dari kota ini. Beberapa di antaraya ialah Jonatan Christie, Daniel Timoty Wenas, Aqsa Sutan Aswar, Aero Sutan Aswar, Sean Gelael, dan masih banyak lagi lainnya. Nama-nama di atas pun begitu tersohor karena sudah menorehkan prestasi luar biasa. Jonatan Christie menjadi idola dan andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Dia sudah meraih medali emas Asian Games 2018 dan turut membantu Indonesia meraih trofi Piala Thomas 2020. Kemudian, Daniel Wenas merupakan bintang di dunia basket. Ketangguhannya di dunia basket membawanya langganan dipanggil membela Timnas Basket Indonesia.