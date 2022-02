JAKARTA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan langsung menghadapi lawan berat di babak pertama All England 2022. Dia akan melawan tunggal putri jagoan Korea Selatan (Korsel), An Se-young, di babak pertama All England 2022.

Gregoria pun mengomentari hasil drawing atau undian All England 2022 tersebut. Dia mengaku memiliki target pribadi saat melawan An Se-young. Namun, dia tidak ingin terbebani kala bersua dengan pemain peringkat 4 dunia itu.

Tentu saja, duel antara Gregoria melawan An Se-young si anak ajaib dari Korea Selatan adalah laga yang seru untuk dinanti. Laga All England 2022 sendiri akan berlangsung di Utilita Arena Birmingham pada 16-20 Maret.

Gregoria yang baru saja mengantarkan tim putri Indonesia mencetak sejarah sebagai juara Asia untuk pertama kalinya mengatakan tengah berfokus pada latihan. Pemain kelahiran Wonogiri itu berharap kondisinya bisa 100 persen bugar saat melawan An Se-young di babak pertama.

“Puji Tuhan hari ini sudah mulai kembali latihan setelah pulang dari Malaysia dan menjalani karantina. Latihannya juga sudah normal, fisik dan teknik. Semoga di sisa waktu sebelum ke All England ini, kondisi saya bisa naik dan naik terus,” kata Gregoria, sebagaimana dilansir dari rilis PBSI, Jumat (25/2/2022).

Menariknya, pertemuan melawan An Se-young merupakan yang pertama dialami Gregoria di level senior. Gregoria mengaku memiliki target khusus akan tetapi tidak ingin merasa terbebani. “Jujur, saya punya target nanti saat bertemu An Se-young, tapi saya tidak mau membebankan diri terlalu jauh dulu,” ungkapnya. Pemain peringkat 27 dunia itu mengaku ingin fokus pada persiapannya. Gregoria juga mengungkapkan bahwa motivasi yang dimilikinya saat ini meningkat setelah berhasil membawa tim putri Indonesia menjuarai Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2022. “Saya mau fokus ke persiapan sebaik mungkin, latihan keras biar nanti di sana bisa nambah lagi percaya dirinya. Motivasi saya juga meningkat usai saya dan tim berhasil juara di Kejuaraan Asia,” pungkas Gregoria.