DUBAI – Novak Djokovic kini bukanlah lagi sebagai petenis peringat satu dunia. Petenis asal Serbia itu digusur oleh Daniil Medvedev (Rusia) usai dirinya tumbang dari pemain asal Republik Ceko, yakni Jiri Vesely di perempatfinal ATP Dubai 2022.

Laga yang dihelat pada Kamis 24 Februari 2022 itu , petenis berjuluk Djoker tersebut secara mengejutkan takluk dengan skor 4-6 dan 6(4)-7. Perlu diketahui, turnamen tersebut merupakan ajang perdana Djokovic di tahun ini setelah gagal tampil di Australia Open 2022.

Kekalahan tersebut sekaligus membuat Djokovic harus terguling dari peringkat satu dunia. Adalah Medvedev yang akan menjadi petenis nomor satu dunia berikutnya. Saat ini, petenis asal Rusia itu sedang bermain di Meksiko Open 2022.

Diketahui, peringkat itu akan berubah pada pekan depan. Medvedev menjadi pemain pertama selain Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal dan Andy Murray yang menduduki peringkat teratas sejak 1 Februari 2004.

Sementara itu, Djokovic menjadi petenis nomor satu dunia selama 361 minggu. Dia telah memenangkan delapan gelar tingkat tur, termasuk tiga Grand Slam, sejak mendapatkan kembali status peringkat teratasnya pada Februari 2020.

Usai kekalahannya itu, Djokovic pun memberikan sanjungan kepada Vesely. Menurutnya, petenis asal Ceko itu bermain sangat baik dan memang layak menang.

“Sayangnya, ini bukan hari saya. Saya mengucapkan selamat kepada Jiri. Dia bermain lebih baik. Dia hanya melepaskan tembakannya. Servisnya bagus. Seluruh permainannya hebat,” kata Djokovic, dilansir dari Reuters, Jumat (25/2/2022).

“Saya mengharapkan diri saya untuk bermain di level yang lebih tinggi, tentu saja. Maksud saya, saya bisa melakukan yang lebih baik. Tapi kredit untuk Jiri,” sambungnya.

Disisi lain, Vesely mengaku sangat senang bisa mengalahkan Djokovic sekaligus sukses membuat peringkatnya menjadi turun. Sebab, petenis peringkat 123 dunia itu menilai kalau dunia tenis membutuhkan sosok baru untuk mengisi ranking satu dunia.

“Saya tidak pernah benar-benar berpikir saya akan memiliki peluang melawan Novak. Dia adalah salah satu yang terhebat sepanjang masa,” ungkap Vesely.

“Sangat bagus bagi tenis untuk memiliki seseorang yang baru di No. 1 dunia. Novak adalah seorang juara, dia telah menjadi No. 1 selama 361 minggu. Tetapi tenis membutuhkan No. 1 dunia baru dan ada generasi baru yang akan datang dan saya pikir itu hebat,” tambahnya.

Tentunya menarik melihat peta persaingan para petenis di 2022 ini. Perebutan menjadi siapa yang terbaik tampaknya akan makin berjalan sengit.