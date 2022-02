PEMBALAP tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, jadi salah satu rider yang banyak mendapat perhatian dari netizen Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari aksi kocaknya hingga kritikan pedasnya selama menghabiskan waktu di Sirkuit Mandalika.

Seperti yang diketahui, Aleix Espargaro mentertawai kelakuan emak-emak berbonceng empat di sekitar Sirkuit Mandalika. Bahkan, ia mengunggah aksi emak-emak itu dan menyandingkan fotonya bersama kru dari Aprilia Racing ketika di paddock Sirkuit Mandalika ke media sosial Instagramnya, @aleixespargaro

“The Power of Emak-Emak MotoGP version! Don’t try at hime, only at Indonesia (diikuti emoji tertawa),” tulisnya dalam caption.

Namun, bukan karena aksi kocaknya saja yang dapat perhatian. Di sisi lain, kritikan tajam ke Sirkuit Mandalika juga mendapat reaksi dari netizen Indonesia.

Sebelumnya, Aleix Espargaro menilai Sirkuit Mandalika belum layak untuk menggelar balapan MotoGP 2022, karena masih banyak kekurangan yang terlihat di lintasan. Baik itu trek yang kotor berdebu dan juga banyak lumpur.

“Lintasan tidak dalam kondisi untuk dikendarai, banyak lumpur dan debu dan setiap pembalap, bersama dengan timnya, harus memutuskan kapan harus keluar untuk menembak (memacu motor) atau tidak,” kata Aleix Espargaro.

“Kondisinya tidak bagus dan ketika mereka memaksa semua pembalap untuk melakukan 20 lap, hanya satu baris yang dihapus, saya tidak suka keputusan itu, saya pikir itu adalah hari yang buruk,” tambahnya. Kondisi Sirkuit Mandalika memang terlihat banyak lumpur dan debu di hari pertama pengujian. Hal ini bahkan mengakibatkan Red Flag sempat berkibar sehinggaa tes pramusim dihentikan sementara demi membersihkan terlebih dahulu trek di sana. Aleix Espargaro sendiri bukan jadi satu-satunya pembalap yang mengkritik kondisi di Sirkuit Mandalika. Ada Jorge Martin, Franco Morbidelli, hingga Fabio Quartararo yang menyampaikan pandangan serupa. Namun, kritikan tajam itu tampaknya berimbas kepada reaksi para netizen Indonesia. Bahkan, karena ucapannya yang memicu emosi masyarakat Indonesia, bukan tidak mungkin Aleix Espargaro jadi musuh netizen Indonesia.