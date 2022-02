AKSI viral Aleix Espargaro selama di Indonesia mengundang perhatian netizen. Seperti yang diketahui, para pembalap MotoGP diberi kesempatan uji coba tes pramusim di Sirkuit Mandalika pada 11-13 Februari 2022.

Sebelum menjajal Sirkuit Mandalika, para pembalap banyak menghabiskan waktu di sekitar hotel, termasuk Aleix Espargaro. Masih ingat apa saja kegiatan yang dilakukan Aleix Espargaro?

Tangkapan layar Aleix Espargaro boneng tiga di paddock MotoGP Sirkuit Mandalika(Foto: Instagram/@aleixespargaro)

Pembalap Tim Aprilia Racing itu mengisi waktu luang dengan ragam aktivitas. Ia sempat bersepeda di sekitar Sirkuit Mandalika. Ketika jalan-jalan di sekitar sirkuit, ia menemukan hal lucu. Aleix Espargaro melihat ibu-ibu bonceng empat dalam satu motor.

Melihat hal itu, ia begitu aneh sampai mengabadikan momen itu untuk diunggah ke Instagram pribadinya @aleixespargaro. Dalam salah satu postingan-nya, ia menirukan cara ibu-ibu itu bonceng empat, dengan para kru timnya di paddock Sirkuit Mandalika.

“The power of Emak-Emak MotoGP version! Don't try at home, only at Indonesia! (diikuti emoji tawa dan tangan kelingking dan jempol) #IndonesianStyle #Indonesia,” tulisnya dalam caption Instagram, dilansir pada Kamis (17/2/2022).

Posting-an itupun mendapat beragam reaksi dari netizen.

“Ini siapa yang ngajarin,” ucap @aaryanramanda.

“Astaga Aleix gokil sih,” tulis @rahmiatiiiii_.

“Hanya emak emak yang bisa lakukan itu,” ketik akun @tikkamerdiana di kolom komentar.

Bukan hanya itu, aksi Aleix Espargaro membeli provider lokal, juga membuat geger jagat media sosial. Ketika itu, sembari bersepeda Aleix Espargaro menyempatkan diri ke konter pulsa, untuk membeli provider lokal, mengingat ia cukup lama tinggal di Indonesia.

Sangat menikmati suasana Lombok, hal tersebut berbanding terbalik ketika ia melintas di Sirkuit Mandalika. Aleix Espargaro menyebutkan jika sirkuit sepanjang 4,31 kilometer itu belum siap menggelar balapan MotoGP. Aleix Espargaro ketika membeli provider di konter pulsa (Foto: Instagram) Hal itu ia ungkapkan setelah dirinya mengaspal tiga hari (11, 12, dan 13 Februari) di Sirkuit Mandalika untuk tes pramusim. Baginya lintasan Sirkuit Mandalika sangat kotor sehingga membahayakan para pembalap untuk menyalip. “Sekarang tidak mungkin untuk melanjutkan balapan. Jika balapan harus besok, tidak mungkin juga. Karena dua alasan, pertama tidak bisa menyalip, hanya ada satu garis dan selebihnya karena air. Anda akan sangat mudah terjatuh,” ungkap Aleix Espargaro dilansir dari The Race, Kamis (17/2/2022). Namun, ia pembalap 32 tahun itu yakin, sirkuit bisa diperbaiki dalam waktu satu bulan ke depan. “Tapi saya yakin mereka bisa membersihkan trek dalam satu bulan,” cetus kakak dari Pol Espargaro itu. Untuk diketahui, Aleix Espargaro dan kawan-kawan akan kembali melintas di Sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 atau tepatnya di race kedua MotoGP 2022. Para pembalap bakal saling unjuk gigi demi bisa menjadi juara di race MotoGP 2022 Indonesia.