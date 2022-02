PEMBALAP Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro, ternyata masih takjub dengan situasi di sekitar Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia begitu terkejut ketika melihat ibu-ibu yang bisa membonceng empat penumpang saat mengendarai sepeda motor.

Bahka, ia pun tak mau kalah dengan mencoba aksi tersebut di paddock MotoGP Sirkuit Mandalika. Hal itu terlihat pada unggahannya di Instagram @aleixespargaro yang memasang perbandingan foto dirinya dengan aksi si ibu.

Tangkapan layar feed Instagram Aleix Espargaro (Foto: Instagram/@aleixespargaro)

Jika si ibu membonceng empat anak dalam satu motor, Aleix Espargaro mencobanya bonceng tiga. Bersama dua ofisial Aprilia Racing, Aleix Espargaro mengabadikan foto itu di feed Instagramnya.

“The power of Emak-Emak MotoGP version! Don't try at home, only at Indonesia! (diikuti emoji tawa dan tangan kelingking dan jempol) #IndonesianStyle #Indonesia,” tulisnya dalam caption Instagram, Jumat (11/2/2022).

Bukan hanya itu, Aleix Espargaro juga mengikuti ucapan para netizen Indonesia. Kakak dari Pol Espargaro itu membubuhkan keterangannya dalam fotonya “The Power of Emak-Emak”.

Sontak unggahan itu mendapat reaksi dari para penggemar Indonesia. Mereka melakukan beragam reaksi termasuk terkejut dengan aksi tiru yang dilakukan oleh Aleix Espargaro. Aksi Aleix Espargaro (Foto: Instagram/@aleixespargaro) “Ini siapa yang ngajarin,” ucap @aaryanramanda. “Astaga Aleix gokil sih,” tulis @rahmiatiiiii_. “Hanya emak emak yang bisa lakukan itu,” ketik akun @tikkamerdiana di kolom komentar. Sekadar informasi, para pembalap MotoGP sudah melakukan uji coba tes pramusim di Sirkuit Mandalika mulai Jumat (11/2/2022), termasuk Aleix Espargaro. Tes pramusim di Sirkuit Mandalika juga masih berlanjut dua hari ke depan hingga Minggu, 13 Februari 2022. Di dua sesi awal tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Aleix Espargaro masih belum beranjak dari peringkat ke-11. Di sesi pembuka, pembalap 32 tahun itu mencatatkan waktu 1 menit 48.043 detik. Sementara di sesi kedua, catatan waktunya juga tidak jauh berbeda dari sesi pertama. (hth)