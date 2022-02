ZELL AM SEE - Pada Formula One (F1) 2022, Max Verstappen mengganti nomor mobilnya yang awalnya 33 menjadi 1. Ia berhak mengenakan nomor spesial itu karena menjadi juara dunia F1 2021 dan menariknya Verstappen mau mempertahankan nomor tersebut, yang berarti ia perlu untuk menjadi juara dunia lagi.

Selama beberapa musim terakhir, tradisi nomor 1 yang hanya boleh digunakan pembalap juara dunia perlahan mulai ditinggaalkan. Seperti pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton yang lebih memilih seti menggunakan nomor 44 meski sudah juara dunia beberapa kali.

Namun, tidak demikian dengan Verstappen. Dia tak memiliki keterikatan batin dengan nomor 33. Dia memilihnya karena nomor 3 mirip dengan huruf M jika dimiringkan.

Sebab itu, Verstappen tak ragu untuk menggunakan nomor 1. Apalagi dia merasa tak banyak kesempatan untuk menggunakan nomor yang disebut keramat tersebut.

Tidak hanya itu, pembalap berpaspor Belanda tersebut juga tidak mau nomor 33 kembali ke F1 2023 mendatang. Jika hal itu terjadi, maka artinya dia gagal mempertahankan gelar juara.

“Seberapa sering terdapat kesempatan untuk berganti nomor? Nomor 1 adalah yang terbaik, jadi bagi saya pilihan yang paling jelas adalah memilih nomor 1. Semoga nomor 33 tak kembali pada musim depan,” kata Verstappen dikutip Sky Sports, Jumat (4/2/2022).

Red Bull sendiri rencananya akan meluncurkan mobil bernomor 1 tersebut pada Rabu (9/2/2022). Mobil yang nanti digunakan Verstappen dan Sergio Perez akan dinamai RB18. Mobil tersebut kemudian akan turun di lintasan untuk pertama kali pada 23 hingga 25 Februari. Mereka akan mengikuti uji coba pramusim pertama di Sirkuit Barcelona. Diikuti kemudian dengan uji coba pramusim kedua di Sirkuit Bahrain mulai 10-12 Maret. Disusul dengan balapan pertama di lintasan yang sama pada GP Bahrain, 20 Maret 2022. Pada F1 2022, Verstappen masih akan berpasangan dengan Sergio Perez. Perez seperti yang diketahui berperan penting atas gelar juara dunia F1 2021 yng dirih Verstappeb