JAKARTA - Kejuaraan dunia ABB FIA Formula E World Championship masuk musim ke 8 dimana ada 16 balapan di pusat kota ikonik di seluruh dunia, seperti Mexico City, Berlin, Roma, New York, London, Monaco dan untuk pertama kalinya, Jakarta, Vancouver dan Seoul. Dan akan dimulai double header E-Prix di Diriyah - Arab Saudi pada tanggal 28 dan 29 Januari 2022.

Mengusung campaign ‘ No Turning Back ‘ yang mencerminkan semangat komitmen terhadap kompetisi olahraga dan misi masa depan yang lebih baik. Tema ini diperlihatkan dalam sebuah film pendek berdurasi 3 menit yang dibumbui drama kedalam sebuah kompetisi balapan. Selain itu di perlukan mental ‘ No Turning Back ‘ membawa olahraga Formula E ke permukaan menunjukkan bagaimana ia dirancang untuk balapan tidak hanya di trek tetapi juga melalui kota-kota global yang ikonik.

Henry Chilcott, Chief Marketing Officer, Formula E, mengatakan, “Membangun Perubahan tahun lalu. Dipercepat. kampanye dan visi positif Formula E untuk masa depan, kampanye tahun ini berfokus pada balap kami. Pada dasarnya ini adalah film yang berakar pada mentalitas pembalap – bahwa tidak peduli kemungkinannya, Anda menemukan cara untuk bersaing dan Anda tidak pernah menyerah."

"Berlatar belakang balapan yang dramatis dan mengejutkan melalui pusat-pusat kota global yang ikonik, film ini meluncurkan narasi kami untuk Musim 8 - No Turning Back - dan menggaris bawahi keyakinan Formula E yang tak tergoyahkan dalam kekuatannya untuk mempercepat elektrifikasi dan mendefinisikan kembali masa depan motorsport bagi para penggemar di sekitarnya. Dunia," paparnya.

James Drummond, Managing Partner, Uncommon, mengatakan, “Formula E mewujudkan masa depan dalam segala hal yang mereka sentuh dan lakukan. Apa yang mereka wakili dan di mana mereka ditakdirkan itulah yang membuat kami bersemangat, seperti yang kami soroti dalam kampanye terbaru kami.”

Helmi Balfas selaku Chief Operating Officer RCTI+ mengatakan, “Kami bersemangat, Formula E akan menjadi sebuah tontonan yang ditunggu-tunggu salah satunya nantinya ada balapan di Jakarta. Untuk pecinta formula dan balapan dengan mobil listrik ini saksikan Formula E Championship secara streaming di RCTI+ don’t worry karena ini gratis. Saksikan ABB FIA Formula E World Championship pertama tanggal 28 dan 29 Januari 2022, Qualifying pukul 19.30 WIB dan main race mulai 23.30 WIB hanya di RCTI+ . dan jangan lupa install aplikasi RCTI+ di appstore atau playstore untuk dapat menikmati balapan Formula E di mana saja.