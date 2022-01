SEAN Gelael menyentil Jerome Polin karena cuitannya di Twitter. Cuitan influencer Indonesia itu dipandang tidak menghormati pembalap Tanah Air yang sudah berjuang keras membawa harum nama bangsa di kancah internasional.

Sebelumnya, Jerome Polin diketahui men-tweet kata-kata yang mengapresiasi pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji, yang akan menjalani debutnya di ajang Moto3. Jerome seakan-akan bangga karena ada pembalap Indonesia yang bisa menembus ajang sekelas MotoGP.

Namun, dalam kata-katanya itu juga, Jerome tampak terlihat seakan-akan mempertanyakan eksistensi pembalap sebelumnya yang bisa mencapai ajang internasional. Dia pun mencantumkan hashtag #IndonesiadiMotoGP.

“GILEE KEREN BANGET! Ada gak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan Internasional?? #IndonesiadiMotoGP,” tulis Jerome Polin.

Sontak, cuitan tersebut memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Khususnya yang kontra, mereka menilai Jerome kurang riset karena pada nyatanya banyak pembalap Indonesia yang sudah membanggakan nama bangsa di ajang internasional.

Beberapa nama yang dibagikan netizen, seperti Satrio Hermanto, Bagoes Hermanto, Zahir Ali, Rizal Sungkar, Doni Tata Pradita, Ryan Haryanto, hingga Andrew Haryanto. Tak terkecuali nama Sean Gelael.

Bukan hanya netizen, cuitan itu juga langsung mendapat sentilan dari Sean Gelael. Pembalap yang baru saja resmi membela tim WRT di ajang Kejuaraan Ketahanan Dunia (WEC) 2022 ini menguggah tangkapan layar cuitan Jerome Polin tersebut, kemudian memprotes di Story Instagram pribadinya.

“Saya kira Anda bisa bertindak cerdas, tetapi jelas itu tidak mengajarkan Anda tentang rasa hormat," tulis Sean Gelael.

"Orang-orang berpengaruh perlu berpikir lebih daripada mencoba mendapatkan views dan likes. Jerome Polin, kita sudah kibarkan Merah Putih dan mengharumkan bangsa," tambahnya.

Tak lama setelah unggahan Sean Gelael itu, Jerome pun mengklarifikasi ucapannya tersebut sembari menunjukkan bukti permintaan maafnya kepada Sean Gelael melalui pesan Instagram. Setelahnya, Jerome mengaku bersalah dan berterima kasih karena mendapat wejangan dari Sean secara langsung.

“Halo semua, tadi aku dan bang gelael berdiskusi mengenai tweet ini dan aku dapet banyak nasehat dari beliau. Thank you buat semua yang udah kasih nasihat, info2, dll. Im sorry and will learn from this,” tulis di cuitan Twitter-nya.