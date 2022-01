JAKARTA – Asisten pelatih ganda putri Indonesia, Chafidz Yusuf, mundur dari pelatnas PBSI. Hal ini diketahui melalui unggahan Chafidz di instagram-nya, @chafidz_yusuf_09, Senin 24 Januari 2022, malam WIB.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, pelatnas PBSI juga ditinggal Hendry Saputra. Hendry, yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih tunggal putra Indonesia, mengonfirmasi tak memperpanjang kontrak dengan PBSI, Selasa 18 Januari 2022 silam, setelah tujuh tahun mengabdi.

Pengunduran diri Hendry karena faktor usia dan kontraknya yang habis akhir 2021 lalu tidak diperpanjang. Selain itu, masalah kesehatan karena sempat terpapar Covid-19 juga menjadi alasannya. Ia pun menyerahkan tongkat estafet kepelatihan kepada yang lebih muda dan sehat.

Beberapa hari kemudian, Chafidz mengumumkan hal yang sama dengan Hendry. Chafidz pun memberikan salam perpisahan melalui instagram-nya.

“Ya allah..tanpa bermaksud mendahului dan mencari simpati yg di mana saya terhitung hari ini saya harus menerima keputusan yang hanya sampe di sini sehingga saya harus undur diri (dari pelatnas PBSI),” tulis Chafidz dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (25/1/2022).

“Sebagai seorang muslim saya hanya bisa bersabar dan menerima semua ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, Chafidz juga berterima kasih kepada kepala pelatih ganda putri, Eng Hian. Tak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah atle ,termasuk Greysia Polii dan Apriyani Rahayu.

“Just wanna say thanks to bro enghian, mas ari, greys (Greysia Polii), apri (Apriyani Rahayu), Ribka (Sugiarto), Fadia, and semua pemain ganda putra ganda putri atas kepercayaan dan kebersamaan yg diberikan kepada saya selama ini,” tambahnya.

Kendati demikian, belum diketahui penyebab pasti pengunduran diri Chafidz. Sekadar informasi, Chafidz merupakan salah satu sosok yang berjasa bagi ganda putri Indonesia. Teranyar, dia bersama Eng Hian memoles Greysia/Apriyani sehingga bisa meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.