APRILIA Manganang adalah mantan atlet voli nasional yang kaya prestasi. Dia mencuri perhatian pada 2021 karena mengaku merupakan laki-laki tulen, tetapi menderita hipospadia sehingga selama ini dianggap perempuan.

Kini, Aprilia Manganang pun secara resmi mengganti nama menjadi Aprilio Manganang. Teranyar, dia membagikan kabar gembira melalui instagram-nya (@manganang92) karena baru saja melamar sang kekasih.

Aprilio Manganang dengan gagah mengenakan batik coklat didampingi sang pacar melontarkan senyum penuh kebahagiaan dalam foto yang diugngahnya. Terlihat cincin terlingkar di jari manis mereka.

“Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidaksempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah. Thanks and love you so much sayang,” tulis Aprilio Manganang pada keterangan unggahan terbarunya, Minggu (23/1/2022).

Sontak unggahan itu pun dibanjiri oleh dukungan dari para kerabat dan penggemarnya. Akan tetapi, banyak juga penggemarnya yang patah hati mengetahui Aprilio Manganang telah dimiliki oleh seseorang.

“Hari patah hati seduniaku ini mahh,” tulis akun @v3artedu.

“Patah hati adek bang,” tulis akun @fyenst.

Aprilio sendiri merupakan salah satu pevoli yang sukses di Timnas Voli Indonesia. Pria kelahiran 27 April 1992 itu pernah mengantarkan regu putri voli Indonesia merengkuh medali perak SEA Games 2017 dan dua medali perunggu SEA Games 2013 serta 2015. Saat ini, Aprilio sudah pensiun dari dunia voli. Mantan pemain Jakarta Elektrik PLN itu resmi gantung sepatu pada 2020 silam sebelum berganti status menjadi laki-laki. Dengan jati dirinya sebagai lelaki, Aprilio Manganang pun terlihat makin gagah sebagai anggota TNI.