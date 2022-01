NBA 2021-2022 telah merampungkan tiga pertandingan pada hari ini, Jumat (21/1/2022). Dua tim besar, yaitu Phoenix Suns dan Golden State Warriors, bertanding hari ini.

Pertandingan sengit terjadi ketika Suns menghadapi Dallas Mavericks di Arena American Airlines Center. Bermain di hadapan penggemar sendiri, Mavericks meraih keunggulan dengan kemenangan di dua kuarter awal.

Namun, memasuki kuarter ketiga, Mavericks harus berbagi angka 29-29 dengan Suns. Akan tetapi, Mavericks harus merelakan kemenangannya usai Suns mendominasi permainan untuk meraih kemenangan di kuarter keempat.

Pertandingan ditutup dengan kemenangan Suns 109-101 atas Mavericks. Dalam pertandingan ini, Devin Booker menjadi pencetak poin terbanyak untuk Suns dengan 28 poin.

Pertandingan tak kalah seru terjadi ketika Warriors menghadapi Indiana Pacers di Arena Chase Center. Kemenangan di pertandingan sebelumnya membuat tim asuhan Steve Kerr bersemangat.

Hasilnya, Warriors memimpin di dua kuarter awal. Akan tetapi, di kuarter ketiga, Pacers bisa memangkas ketertinggalan poin mereka.

Sementara itu, di kuarter keempat, Pacers menyamakan skor menjadi 110-110. Pertandingan pun berlanjut ke babak over time, tetapi Pacers berhasil menang dengan skor 121-117 atas Warriors.

Meski mencetak 39 poin, Stephen Curry gagal membawa Warriors menang. Di sisi lain, Chris Duarte dari Pacers mencetak 27 poin dan membawa Pacers meraih kemenangan.

Hasil NBA, Jumat (20/1/2022):

Dallas Mavericks vs Phoenix Suns 101-109

New York Knicks vs New Orleans Pelicans 91-102

Golden State Warriors vs Indiana Pacers 117-121