LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Mike Tyson, dikabarkan segera kembali ke dalam ring tinju. Dia kabarnya akan bertarung dengan youtuber yang kini merambah dunia tinju, Jake Paul.

Jika itu terjadi, duel ini diyakini akan menjadi salah satu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu di 2022. Dilansir dari Sportbible, Rabu (19/1/2022), pertarungan tersebut akan dilaksanakan di Las Vegas.

Saat ini, kedua belah pihak disebut sudah sepakat secara verbal. Akan tetapi, Mike Tyson dan Jake disebut masih melakukan negosiasi mengenai kontrak dan hal-hal lainnya.

“Kesepakatan verbal telah dicapai untuk mewujudkannya, tetapi seperti semua bentuk bisnis olahraga, sekarang ini semua tentang kontrak dan pembagian uang,” ungkap sumber yang dekat dengan Mike Tyson, dilansir dari Sportbible, Rabu (19/1/2022).

"Mike mencari sosok tertentu untuk masuk ring dengan jaminan bagi hasil,” imbuh sosok yang tidak disebut namanya tersebut.

Dia menyebut Jake memang berambisi untuk menunjukkan kemampuannya bertinju. Pria berusia 25 tahun itu pun ingin mengalahkan salah satu legenda tinju dunia untuk membuktikan kemampuannya.

"Jake jelas memikirkan hal itu, tetapi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa melangkah ke atas ring dengan seorang pria yang pernah disebut sebagai the Baddest Man on the Planet, membawa karier tinjunya ke level berikutnya,” ujar sumber dekat Mike Tyson itu.

"Pertarungan ini menjembatani kesenjangan antara penggemar tinju lama dan generasi baru," ungkapnya.

Jake memang baru terjun ke dunia tinju. Meski begitu, Jake telah memenangkan lima pertarungan yang empat di antaranya berakhir dengan hasil KO.

Namun, banyak pihak masih meragukan kapabilitas Jake. Oleh sebab itu, Jake ingin mengalahkan Mike Tyson untuk membuktikan kemampuannya.