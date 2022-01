MANDALIKA Grand Prix Association (MGPA) telah menjual tiket MotoGP Indonesia 2022 dengan berbagai rentang harga. Tiket termurah dimulai dari Rp115 ribu.

Seperti diketahui, Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggar Barat (NTB) dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2022. Ajang ini dijadwalkan pada 18 hingga 20 Maret 2022.

MGPA telah merilis harga tiket yang akan dijual. Tiketnya pun terbagi dalam tiga kategori, yakni General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand.

Dengan harga yang cukup mahal, seluruh tiket Premium Grandstand dinyatakan terjual habis. Lalu, muncul pertanyaan, seberapa mahal tiket MotoGP Indonesia 2022 dibanding negara lain. Jawabannya relatif karena tergantung tempat berlangsungnya balapan.

BACA JUGA: Bisa Dibeli di Supermarket Dekat Rumah, Tiket Offline MotoGP Indonesia 2022 Dijual Hari Ini

Karena jika dibandingkan dengan Sirkuit Sepang, Malaysia, tiket untuk MotoGP Indonesia 2022 terbilang lebih mahal. Sebab, untuk tiket grandstand, Sirkuit Sepang mematok harga 275 ringgit atau sekitar Rp938 ribu.

Harga lebih mahal diberikan oleh Sirkuit Mandalika, yaitu Rp1.725.000 dan Rp1.610.000. Sementara itu, harga tiket dua hari ditetapkan menjadi Rp2.587.000 dan Rp2,3 juta.

Begitu juga jika dibandingkan dengan balapan di Amerika Serikat. Ketika menggelar MotoGP AS, Circuit of the Americas memberikan harga USD134 atau Rp1,916 juta.

Namun, jika dibandingkan dengan Sirkuit Silverstone, MotoGP Indonesia 2022 lebih murah. Pasalnya, tiket di hari balap MotoGP Inggris 2022 mencapai 80 poundsterling atau sekitar Rp1,553 juta.

Untuk Sirkuit Catalunya, Spanyol, mereka hanya menjual tiket untuk tiga hari. Mereka mematok harga tiket General Admission senilai 69 euro atau Rp1,118 juta. Untuk tiket Grandstand paling mahal, mencapai 146 euro sekira Rp2,3 juta.

Harga yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh Sirkuit Le Mans, Prancis. Untuk General Admission, tuan rumah MotoGP Prancis memberikan harga 112 euro (Rp1,8 juta) untuk akses selama tiga hari.