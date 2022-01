NEW DELHI - Ajang India Open 2022 akan segera bergulir pada 11-16 Januari 2022 dan Indonesia mengirimkan tiga wakil di ajang tersebut. Ketiga wakil itu adalah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Tommy Sugiarto, dan Fitriani/Yulia Susanto.

Sebagaimana diketahui, Indonesia hanya menurunkan tiga wakil tersebut di ajang ini. Pasalnya seluruh atlet di bawah naungan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menarik diri dari turnamen ini.

Keputusan menarik diri itu disebabkan persiapan yang minim di antara para atlet. Selain itu, PBSI ingin proyeksikan mereka untuk Tur Eropa hingga Indonesia Badminton Festival 2022.

Sebab itu, kesempatan tampil hanya dimiliki oleh The Daddies -julukan Hendra/Ahsan- Tommy, dan Fitriani/Yulia melalui jalur independen. Diketahui juga mereka merupakan atlet non-pelatnas dan hanya sering ikut latihan di lapangan Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur.

Adapun sektor yang dimainkan, yakni The Daddies sudah tentu mengisi ganda putra. Tommy Sugiarto mengisi tunggal putra, dan Fitriani/Yulia mengisi ganda putri dan juga masing-masing di tunggal putri.

Pada turnamen berhadiah total 400 ribu dolar AS ini, The Daddies merupakan unggulan teratas pada nomor ganda putra. The Daddies bakal bertemu ganda putra India, Prem Singh Chouhan/Rajesh Verma.

Sementara Tommy berada di peringkat tujuh untuk nomor tunggal putra. Di babak pertama, dia harus menjalani laga sulit melawan Ng Tze Yong dari Malaysia.

Adapun Fitriani/Yulia di babak pertama, bertemu pasangan Malaysia yang juga unggulan kelima pada turnamen ini yakni Vivian Hoo/Lim Chiew Sien. Fitriani/Yulia juga akan tampil di nomor tunggal putri. Pada babak 32 besar, Fitriani yang menjadi unggulan kedelapan turnamen pada akan berhadapan dengan Lauren Lam asal Amerika Serikat. Sementara, Yulia bertemu Shruti Mundada dari India. Berikut Lawan Wakil Indonesia di India Open 2022: Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Prem Singh Chouhan/Rajesh Verma (India) Tommy Sugiarto vs Ng Tze Yong (Malaysia) Fitriani/Yulia vs Vivian Hoo/Lim Chiew Sien (Malaysia) Fitriani vs Lauren Lam (Amerika Serikat) Yulia Susanto vs Shruti Mundada (India)