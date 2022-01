INGIN weekend kamu ditemani dengan suguhan program olahraga seru? Tenang! iNews siap menemani kamu untuk mengawali hari dengan program olahraga yang akan menghadirkan pertarungan seru dari petinju-petinju legendaris dunia, yaitu Total Boxing.

Sabtu dan Minggu ini, iNews akan menampilkan pertarungan sengit petinju-petinju legendaris dunia, antara Oscar De La Hoya vs Yori Boy Campas dan Oscar De La Hoya vs Bernard Hopkins. Dua pertarungan legendaris ini tentunya menghadirkan ketegangan dan keseruan karena akan saling memperebutkan gelar WBO kelas menengah.

Oscar De La Hoya, petinju asal Amerika Serikat ini sempat memperoleh medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992. Tak hanya itu, De La Hoya juga dinobatkan sebagai “Fighter of the Year” dan mendapat julukan The Golden Boy. Di masa jayanya, ia juga berhasil memenangi 11 gelar juara dunia dalam enam kelas dan mengukir rekor sensasional, yaitu 31-0.

Ada pula Yori Boy Campas yang merupakan petinju profesional Meksiko yang memegang gelar IBF Junior Middleweight (1997-1998). Dilihat dari catatan pertandingan yang telah dilakoni Yori Boy Campas, dirinya telah berhasil melakukan sebanyak 128 pertarungan dan 108 di antaranya meraih kemenangan.

Penasaran bagaimana keseruan dari pertandingan tersebut? Saksikan pertandingan sengit Oscar De La Hoya vs Yori Boy Campas pada 8 Januari 2022 pukul 08.00 WIB hanya di iNews. Esok paginya, masih akan ada pertarungan sengit dari petinju legendaris dunia antara Oscar De La Hoya dan Bernard Hopkins. Hopkins menjadi salah satu petinju legendaris dunia yang berhasil membawa pulang sejumlah gelar di kelas menengah dan berat ringan. Penasaran bagaimana keseruan dari pertandingan tersebut? Saksikan pertandingan sengit Oscar De La Hoya vs Bernard Hopkins pada 9 Januari 2022 pukul 08.00 WIB hanya di iNews.