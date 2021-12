TUNGGAL putra andalan Indonesia, Jonatan Christie baru-baru ini diketahui baru saja melamar kekasihnya, yakni Shania Juniantha yang merupakan eks member grup idol JKT48. Lucunya, baru juga tunangan, tapi Jonatna dibuat heran dengan kebanyakan netizen Indonesia memaksa dirinya untuk langsung buru-buru menikahi kekasihnya yang akrab disapa Shanju tersebut.

Sebagaimana diketahui, dua sejoli ini telah melangsungkan hubungan sejak 5 tahun lalu. Jangka waktu yang tidak sebentar ini membuat gemas para netizen.

Dalam hari tunangannya pun mereka mendapat reaksi sejumlah dukungan dari warganet yang berharap hubungan itu langgeng. Bahkan dari hari itu pun sudah banyak yang bertanya-tanya kapan menikah.

Dalam unggahan story Instagram Jojo -sapaan Jonatan Christie- pada Jumat (31/12/2021) dibukalah sesi Q&A yang membuat para netizen bisa membubuhkan komentarnya. Kebanyakan mereka pun cenderung “memaksa” Jojo untuk cepat menikahi Shania Junianata.

“Makanya cepetan nikah kak jo,” ucap seorang netizen.

“Yaudah buruan nikah,” ucap lainnya. “Cepetan nikahin ci Shanju ko,” sambung lainnya.

“Buruan nikah pengen cepet-cepet liat Jojo junior,” timpal lainnya.

Sontak komentar itu pun ditanggapi Jojo dengan pertanyaan penuh keheranan. “Ini kalian kenapa sih?” tulis Jojo.

Diketahui saat ini Jojo dan Shanju tengah menikmati masa berlibur akhir tahun di suatu tempat. Dalam postingan terakhirnya pun terlihat Jojo berada di sebuah wahana tanpa diketahui tempatnya.

Dalam postingan itu juga Jojo mengungkapkan harapannya mengakhiri 2021 ini. Ia pun membagikan harapannya di 2022 mendatang.

“Hari terakhir di 2021, apa yg mau kalian ucapin buat tahun ini? Dan apa yg mau kalian ucapkan untuk tahun yg akan datang?” tulis Jojo.

“Kalo gua sih simple, thank you for coming to my life and I will try my best to keep you smile and happy from now, tomorrow, and forever,” lanjutnya sambil membubuhkan emoji love.

Tentunya menarik melihat perkembangan asmara antara Jonatan dan Shania yang awalnya diam-diam berpacaran hingga akhirnya berani mengumumkannya secara publik. Kini pasangan tersebut pun sudah melangkah lebih jauh lagi dengan memutuskan bertunangan.