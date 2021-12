JAKARTA – Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan adalah pasangaan muda di sektor ganda putra. Meski terbilang baru, Pramudya/Yeremia sudah mampu mencuri perhatian pencinta bulu tangkis Tanah Air, bahkan mereka sudah memiliki julukan The Prayer. Julukan itu bahkan sudah mendunia karena sempat mendapat perhatian dari Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Sebagaimana diketahui, Pramudya/Yeremia menunjukkan penampilan apik selama Indonesia Badminton Festival 2021. Mulai dari lolos ke perempatfinal Indonesia Masters, melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2021 hingga puncaknya dapat tampil di ajang BWF World Tour Finals 2021.

Pasangan peringkat 27 dunia itu pun mengejutkan para pebulutangkis dunia tak terkecuali BWF. BWF pun mencoba menggali asal-usul kedua pemuda ini saat diwawancarai pada sesi konferensi pers jelang turnamen World Tour Finals 2021.

Di momen itu, selain ditanya soal kesiapan mereka, BWF juga menanyakan julukan yang paling pantas melekat untuk mereka. Pertanyaan spontan itu langsung dijawab Pramudya dengan sebutan The Prayer yang beradal dari akronim nama mereka.

Siapa sangka nama tersebut kemudian menjadi bahan pembicaraan dan BWF pun sempat mengabadikan nama keduanya di salah satu unggahan di Instagram. Pramudya mengungkap pada saat menyebut nama itu dia dalam kondisi spontan.

“Padahal saya improve doang loh kemarin itu (saat mengatakan julukan The Prayer pada acara konferensi pers BWF),” ujar Pramudya kepada Tim MNC Portal Indonesia, Sabtu (11/12/2021).

Pada momen itu pula, Yeremia pun sempat berbisik kepada Pramudya untuk mengatakan kepada publik terkait singkatan nama yang ingin mereka sematkan. Mereka terinspirasi dari para fans yang menyebut mereka seperti itu.

“Saat itu memang saya berbisik ke Pram bilang 'udah Prayer aja, soalnya fans-fans manggil kita Prayer. Yaudah bilang gitu aja ke Pram,” timpal Yeremia.

“Trus emang di sosmed kan rata-rata pada nyebut The Prayer gitu kan. Baru kepikiran Prayer, oh kayaknya The Prayer aja deh, gampang juga,” sambung Pramudya yang masih berusia 20 tahun tersebut.

Memang julukan Prayer berasal dari singkatan Pramudya dan Yeremia. Tetapi, keduanya sendiri tidak sengaja menemukan kata tersebut ketika menyaksikan video ulang pertandingan mereka, di mana sebelumnya berlangsung secara live streaming dan dipenuhi komentar netizen.

Lalu saat melihat nama The Prayer dari netizen, mereka seketika merasa tertarik dan berharap bisa memiliki julukan tersebut. Keduanya pun berpendapat itu sebuah julukan bermakna besar yang secara tidak langsung berarti doa.

“Enggak (ada pembahasan khusus) sih, tiba-tiba aja ada nama The Prayer. Pas waktu itu pertandingan di live streaming gitu ada yang nyebut The Prayer, trus keren,” lanjut Yeremia.

“Artinya sih yang bikin keren itu,” sambung Pramudya.

Sejauh ini prospek yang dimiliki Pramudya/Yeremia sangatlah menjanjikan. Tak heran jika pasangan tersebut digadang-gadang bisa sukses di masa depan.