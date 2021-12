LAGA Lanjutan NBA 2021-2022 baru saja berakhir siang ini, Kamis (9/12/2021). Terdapat 13 laga yang dimainkan dan beberapa tim besar pun dapat meraih kemenangan, seperti halnya Golden State Warriors serta ada juga yang menelan kekalahan seperti Brooklyn Nets.

Pertandingan cukup seru terjadi antara Warriros vs Portland Trail Blazers yang digelar di Chase Center, San Francisco. Pasalnya, kedua tim saling mengejar angka di dua kuarter pertama meskipun pada akhirnya Stephen Curry dan kolega berhasil menjauh di kuarter ketiga.

Memasuki kuarter keempat, tim tamu mencetak poin yang sama dengan tim tuan rumah. Akan tetapi, semuanya terlambat karena mereka kalah 104-94 di akhir laga, dengan rincian 23-26, 22-21, 21-29 dan 28-28.

Pada laga tersebut, Curry dan Jordan Poole menjadi bintang untuk Warriors. Mereka masing-masing mencatatkan 22 poin, dua rebound dan dua assist serta 20 poin, tiga rebound dan dua assist. Sementara Norman Powell yang berhasil menorehkan 26 poin tetap tidak bisa membawa Blazers meraih kemenangan.

Kemudian, Nets yang bertandang ke Toyota Center secara mengejutkan dihajar Houston Rockets. Pasalnya, tim asuhan Steve Nash itu sedang bertengger di puncak klasemen wilayah timur, sementara tim tuan rumah tercecer di papan bawah wilayah barat.

Akan tetapi, kesenjangan peringkat tersebut tidak membuat Rockets gentar. Eric Gordon dan kolega justru tampil apik dan selalu memimpin di setiap kuarter. Alhasil, mereka mampu membungkam tim tamu 114-104 dengan rincian, 30-23, 37-29, 23-21 dan 31-24.

Kendati membukukan 25 poin, 11 rebound dan delapan assist, James Harden gagal mempersembahkan kemenangan bagi Nets. Sedangkan Gordon dan Garrison Mathews masing-masing menyumbang 21 poin, dua rebound dan dua assist serta 19 poin dan dua assist bagi Rockets.

Dengan hasil tersebut, Warriors mempertahankan posisi puncak klasemen sementara wilayah barat dengan koleksi 21 kemenangan. Sementara Nets yang meraih kekelahan, juga masih berada di posisi teratas klasemen sementara wilayah timur.

Berikut adalah hasil pertandingan NBA 2021-2022, Kamis (9/12/2021):

1. Golden State Warriors vs Portland Trail Blazers (104-94)

2. Houston Rockets vs Brooklyn Nets (114-104)

3. Charlotte Hornets vs Philadelphia 76ers (106-110)

4. Cleveland Cavaliers vs Chichago Bulls (115-92)

5. Detroit Pistons vs Washington Wizards (116-119)

6. Indiana Pacers vs New York Knicks (122-102)

7. Miami Heat vs Milwaukee Bucks (113-104)

8. Toronto Raptors vs Oklahoma City Thunder (109-110)

9. Memphis Grizzlies vs Dallas Mavericks (96-104)

10. Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz (104-136)

11. New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets (114-120) (After Overtime)

12. Sacramento Kings vs Orlando Magic (142-130)

13. Los Angeles Clippers vs Boston Celtics (114-111)