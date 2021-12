VALENTINO Rossi telah putuskan pensiun, yang berarti Italia telah kehilangan salah satu pembalap terbaiknya di ajang MotoGP. Meski begitu, bukan berarti tidak ada calon pengganti The Doctor karena sejatinya saat ini sudah banyak rider-rider calon bintang yang bisa menjadi the next Rossi.

Menariknya beberapa calon bintang itu merupakan anak didik Rossi di Akademi VR46. Jadi, bisa dikatakan ada sejumlah pembalap Italia yang sudah berguru langsung dengan Rossi dan siap untuk menjadi bintang selayaknya The Doctor.

Berikut 5 Pembalap Italia yang Bisa Gantikan Kebintangan Valentino Rossi di MotoGP

5. Marco Bezzecchi





Bezzecchi merupakan pembalap Italia yang baru naik ke kelas MotoGP pada musim 2022 nanti. Ia akan debut bersama tim baru miliki Rossi, yakni VR46 Ducati. Nantinya Bezzecchi akan satu tim dengan adik tiri Rossi, Luca Marini.

Bezzechi hadir di MotoGP 2022 tanpa status juara di kelas mana pun. Prestasi terbaiknya adalah memenangkan kejuaraan CIV Moto3 pada 2015 silam.

Sisanya di Moto3 dan Moto2 hasil terbaik yang diraih Bezzechi hanya finis di peringkat ketiga. Kendati begitu, kemampuan Bezzecchi tetap tak bisa dianggap remeh.

Kemampuannya perlahan meningkat dan di Moto2 2021, pembalap berusia 23 tahun itu mampu bersaing di jajaran atas walau pada akhirnya hanya finis di peringkat ketiha.

4. Luca Marini





Marini akan menjalani tahun keduanya di MotoGP pada 2022. Ia pun pindah tim dari Sky VR46 Esponsorama ke VR46 Ducati di MotoGP 2022 nanti.

Pada tahun debutnya Marini finis di urutan ke-19. Bukan hasil yang baik mengingat ada dua rider rookie seperti dirinya yang sanggup mengakhiri kompetisi di posisi 11 (Enea Bastianini) dan Jorge Martin (Pramac Ducati).

Meski begitu, Marini masih memiliki peluang untuk berkembang dan dinilai sanggup menjadi pengganti Rossi. Apalagi dulunya Marini sempat berstatus sebagai runner-up di Moto2 2020.

3. Franco Morbidelli

Di antara kelima pembalap Italia yang berada di daftar ini, hanya Morbidelli yang memiliki pengalaman lebih lama tampil di ajang MotoGP. Morbidelli yang kini berusia 26 tahun itu sudah melakukan debut di MotoGP pada musim 2018 silam. Menariknya tiap tahun Morbidelli mampu berkembang pesat dan bahkan berhasil menjadi runner-up di MotoGP 2020, di mana Joan Mir (Suzuki Ecstar) kala itu keluar sebagai juaranya. Di musim 2021 penampilan Morbidelli memang menurun drastis hingga finis di urutan ke-17, posisi terburuknya selama di MotoGP. Kendati begitu, penampilan buruk Morbidelli itu karena ia mengalami cedera parah. Morbidelli bahkan harus absen di lima balapan untuk istirahat dari cederanya. 2. Enea Bastianini

Bastianini sama seperti Marini yang baru melakukan debut di MotoGP 2021. Namun, bersama Esponsorama Racing, Marini sanggup menjadi pembalap debutan kedua terbaik karena finis di posisi 11. Bastianini hanya kalah dari Martin yang sanggup naik podium tiga kali, bahkan memenangkan seri Styria. Bastianini bukan berate tak pernah finis di podium, ia tercatat memiliki dua momen naik podium. Tepatnya di seri San Marino dan Emilia Romagna, di mana Bastianini finis di posisi ketiga. Dengan penampilan apiknya di tahun debutnya tersebut, juara dunia Moto2 2020 itu diprediksi memiliki potensi untuk menjadi pembalap hebat seperti Rossi. 1. Francesco Bagnaia

Tidak ada pembalap Italia di MotoGP 2021 yang paling bersinar di MotoGP selain Bagnaia. Ia yang kini berusia 24 tahun tersebut akan menjalani musim keempatnya di MotoGP pada 2022 mendatang. Selama tiga tahun di MotoGP, juara dunia Moto2 2018 itu paling berhasil di pada 2021 ini. Sebab Bagnaia sanggup bersaing ketat dengan Fabio Quartararo hingga akhirnya ia finis sebagai runner-up. Bagnaia yang mulai nyetel dengan motor Ducati perlahan mulai memperlihatkan taringnya. Banyak yang memprediksi Bagnaia akan menjadi kandidat terkuat untuk memenaangkan MotoGP 2022. Hal itu jelas amat baik untuk Italia karena ada pembalap negara tersebut yang tampil mengesankan lagi selayaknya Rossi dulu.