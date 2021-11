MAX Biaggi dan Marc Marquez merupakan dua pembalap yang pernah bersaing dengan rider yang baru saja pensiun dari MotoGP, Valentino Rossi. Tak hanya sekadar bersaing, Valentino Rossi juga sempat kontak fisik bahkan sampai baku hantam dengan kedua nama di atas.

Kita mulai dari duel Valentino Rossi dan Max Biaggi. Dua pembalap ini memang berasal dari negara yang sama, Italia. Namun, hubungan keduanya justru selalu panas.

(Valentino Rossi dan Max Biaggi sempat berseteru)

Akibat berselisih di kelas 500 cc GP Jepang 2001, Max Biaggi menyimpan dendam kepada Valentino Rossi kelar race GP Catalunya 2001. Bahkan, dua pembalap yang usianya terpaut delapan tahun ini sampai baku hantam!

Kejadian baku hantam terjadi Sebelum naik podium GP Catalunya 2001. Saat itu sebelum naik podium, keduanya adu mulut yang berujung baku hantam.

"Sebelum menuju podium, saya melihat Biaggi menyuruh saya bergerak cepat naik ke atas (podium). Saat itu, matanya merah dan sangat terlihat kalau dia emosi," kata Valentino Rossi di autobiografi-nya yang berjudul ‘What If I Never Tried It'.

"Setelah itu kami adu mulut saling menyalahkan. Biaggi mulai menampar dan saya memukul balik. Saling tampar dan baku hantam terjadi di belakang podium, sampai akhirnya panitia memisahkan kami,” lanjut Valentino Rossi.

Bagaimana dengan Marc Marquez? Valentino Rossi dan Marc Marquez beberapa kali terlibat senggolan di lintasan. Beberapa di antaranya di MotoGP Argentina 2015, MotoGP Belanda 2015, MotoGP Malaysia 2015 hingga MotoGP Argentina 2018. Namun, yang paling panas tentu terjadi di MotoGP Malaysia 2015. Merasa dihalang-halangi Marc Marquez sepanjang balapan, Valentino Rossi kesal dan kemudian menendang The Baby Alien –julukan Marc Marquez– hingga terjatuh. Meski begitu, kejadian di atas hanya masa lalu. Baik Max Biaggi dan Marc Marquez pada akhirnya memilih berdamai. Terbukti, Max Biaggi hadir di MotoGP Valencia 2021 demi memberi penghormatan kepada Valentino Rossi di balapan terakhirnya. (Dukungan Marc Marquez kepada Valentino Rossi yang memutuskan pensiun) Sementara Marc Marquez yang absen di balapan tersebut karena masalah penglihatan, tetap memberi dukungan. Bukti dukungan itu dengan menempel gambar Valentino Rossi di truk milik Marc Marquez yang terparkir di area Sirkuit Ricardo Tormo.