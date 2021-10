AUSTIN - Max Verstappen (Red Bull Racing) menjauhkan diri dari kejaran Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) di klasemen sementara. Itu dilakukan Verstappen usai memenangkkan balapan F1 GP Amerika Serikat (AS) 2021.

Namun, Bos Mercedes, Toto Wolff, tetap tenang. Menurutnya, tekanan dari Verstappen membuat timnya dan Hamilton lebih termotivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Sebagaimana diketahui, Verstappen kini unggu 12 poin dari Hamilton. Hamilton tidak mampu mendekatkan diri lebih jauh karena hanya finis ke-12 dalam balapan di Circuit of the America (COTA), Austin, AS, Senin 25 Oktober 2021, dini hari WIB.

Pada balapan tersebut, Verstappen mengawalinya dari pole position. Akan tetapi, pembalap berusia 24 tahun itu gagal menempati posisi terdepan pada awal balapan.

Hamilton, yang tancap gas, untuk menguasai jalannya balapan. Akan tetapi, Verstappen datang menekan Hamilton untuk memperebutkan kemenangan. Verstappen keluar sebagai pemenang dengan finis di posisi pertama setelah unggul pada dua lap terakhir.

Meski begitu, Wolff tidak terlalu kecewa. Dia justru menikmati proses jalannya duel dan menganggap hasil tersebut sebagai sebuah pelajaran berharga untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung di Meksiko.

“Duel dengan Red Bull menuntut segalanya dari kami, tetapi juga sangat menyenangkan. Saya bisa mengatakan betapa bagusnya moral kami. Kami juga melakukan perjalanan ke Meksiko dengan berpikir bahwa kami bisa menang,” ujar Wolff, dilansir dari Speedweek, Rabu (27/10/2021). “Ya, kami berada di bawah tekanan, tetapi itu adalah tekanan positif yang menginspirasi kami untuk mencapai top performance yang baru,” ucap Wolff. Selanjutnya, Hamilton dan Verstappen akan kembali bertarung pada balapan F1 GP Meksiko 2021. Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Senin 8 November 2021, dini hari WIB.