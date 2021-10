AUSTIN - Balapan Formula One (F1) GP Amerika Serikat (AS) 2021 berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (25/10/2021), dini hari WIB. Balapan ini dimenangkan oleh Max Verstappen.

Jalannya Balapan

Lewis Hamilton mampu melakukan start dengan sangat baik dan merebut tempat Max Verstappen sebagai pemimpin balapan. Sementara Sergio Perez, Charles Leclerc, dan Daniel Ricciardo berada di belakang mereka secara berurutan.

Momen saling senggol terjadi pada lap keempat yang melibatkan Lance Stroll dengan Nicholas Latifi. Keduanya pun mampu melanjutkan balapan meski harus turun beberapa posisi karena insiden tersebut.

Pada lap 15, Pierre Gasly mengalami masalah pada suspensi belakang mobilnya. Karena kerusakan tersebut, pembalap asal Prancis itu pun tidak bisa melanjutkan balapan.

BACA JUGA: Hasil Kualifikasi F1 GP AS 2021: Max Verstappen Asapi Lewis Hamilton

Sementara itu, Verstappen mampu kembali memimpin balapan setelah Hamilton harus masuk ke dalam pit. Setelah kehilangan posisi pertama, pembalap asal Inggris itu pun langsung tancap gas untuk mengejar ketertinggalannya dari Verstappen.

Setelah Verstappen kesulitan untuk menyamai kecepatan Mercedes, Red Bull pun memutuskan untuk kembali memasukkannya ke dalam pit. Hamilton balik menjadi yang terdepan pada lap ke-32.

Namun, Mercedes kembali memanggil Hamilton untuk masuk ke dalam pit yang menyebabkan Verstappen bisa naik ke posisi pertama. Meski begitu, Hamilton dengan sangat cepat mampu memangkas jarak antara dirinya dengan Verstappen. Verstappen pun terus berupaya lari dari kejaran Hamilton yang sangat cepat di belakangnya. Hingga balapan berakhir, pembalap asal Belanda itu pun berhasil mempertahankan posisinya sehingga memenangkan balapan F1 GP AS 2021. Hasil F1 GP AS 2021: 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing 56 Laps 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 1.333s 3 Sergio Perez MEX Red Bull Racing + 42.223s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow + 52.246s 5 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team + 76.854s 6 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 80.128s 7 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari Mission Winnow + 83.545s 8 Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 84.395s 9 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri Honda + 1 Lap 10 Sebastian Vettel GER Aston Martin Cognizant Formula One Team + 1 Lap 11 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen + 1 Lap 12 Lance Stroll CAN Aston Martin Cognizant Formula One Team + 1 Lap 13 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing Orlen + 1 Lap 14 George Russell GBR Williams Racing + 1 Lap 15 Nicholas Latifi CAN Williams Racing + 1 Lap 16 Mick Schumacher GER Uralkali Haas F1 Team + 2 Laps 17 Nikita Mazepin RUS Uralkali Haas F1 Team + 2 Laps DNF Fernando Alonso ESP Alpine F1 Team DNF DNF Esteban Ocon FRA Alpine F1 Team DNF DNF Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri Honda DNF