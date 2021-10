AUSTIN - Kualifikasi Formula One (F1) GP Amerika Serikat (AS) 2021 berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Minggu (24/10/2021), dini hari WIB. Max Verstappen keluar sebagai pembalap tercepat dalam kualifikasi, tetapi dia dibuntuti oleh Lewis Hamilton.

Jalannya Kualifikasi

Kualifikasi berjalan dengan cuaca yang cukup mendung. Pada kualifikasi pertama (Q1), persaingan sengit terjadi pada menit-menit awal antara Red Bull, Mercedes, dan McLaren yang memperebutkan posisi pertama.

Verstappen sempat menjadi yang tercepat dengan mengungguli rekan satu timnya, Sergio Perez, yang ada di posisi kedua. Adapun posisi ketiga dan keempat diisi oleh duo Mercedes, Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton.

McLaren sempat mengungguli Red Bull setelah Daniel Ricciardo mampu menjadi yang tercepat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama setelah duo Red Bull kembali menjadi yang tercepat dengan Verstappen di posisi pertama dan Perez di posisi kedua.

Di akhir Q1, pembalap Ferrari, Charles Leclerc, mampu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 34,153 detik. Sementara itu, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, dan Nikita Mazepin yang berada di lima terbawah tidak bisa melanjutkan ke Q2.

Pada Q2, Verstappen kembali menunjukan dominasinya dengan mampu mengungguli Hamilton yang berada di urutan kedua. Perez smepat menjadi yang tercepat, tetapi catatan waktunya dihapus karena melebihi batas lintasan di tikungan 19.

Sementara itu, Lando Norris dan Charles Leclerc bersaing ketat untuk memperebutkan posisi ketiga. Semetara itu, Perez, yang nyaris saja terhenti di kualifikasi kedua, mampu naik ke urutan tujuh dan melaju ke Q3.

Sementara itu, lima pembalap lain harus tersisih di Q2. Di antaranya adalah Esteban Ocon, Sebastian Vettel, George Russel, Antonio Giovinazzi, dan Fernando Alonso, yang akan akan memulai balapan di posisi belakang setelah mendapatkan upgrade power unit. Red Bull dan Mercedes kembali mendominasi jalannya Q3 pada putaran pertama. Duo Red Bull menjadi yang terdepan dengan Verstappen di posisi pertama dan Perez di urutan dua, sedangkan Bottas dan Hamilton di tempat keempat dan lima. Setelah itu, Verstappen dan Hamilton kini bersaing ketat untuk memperebutkan pole positions setelah Perez dan Bottas kesulitan untuk bisa mendapatkan posisi pertama dan kedua. Verstappen pun mampu meraih pole position setelah Hamilton gagal untuk mencatatkan waktu yang lebih cepat darinya. Sementara itu, di belakang Hamilton ada Perez, Bottas, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Gasly, dan Tsunoda. Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Amerika: 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing 1m32.910s 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m33.119s 3 Sergio Perez MEX Red Bull Racing 1m33.134s 4 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m33.475s 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m33.606s 6 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m33.792s 7 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m33.808s 8 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m33.887s 9 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri Honda 1m34.118s 10 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri Honda 1m34.918s 11 Esteban Ocon FRA Alpine F1 Team 1m35.377s 12 Sebastian Vettel GER Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m35.500s 13 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing Orlen 1m35.794s 14 Fernando Alonso ESP Alpine F1 Team 1m44.549s 15 George Russell GBR Williams Racing No Time Set 16 Lance Stroll CAN Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m35.983s 17 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m35.995s 18 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing Orlen 1m36.311s 19 Mick Schumacher GER Uralkali Haas F1 Team 1m34.499s 20 Nikita Mazepin RUS Uralkali Haas F1 Team 1m36.796s