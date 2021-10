HASIL latihan bebas 1 F1 GP Amerika Serikat (AS) 2021 baru saja rampung. Hasilnya, pembalap Tim Mercedes, Valtteri Bottas, keluar sebagai yang tercepat dalam balapan yang dilangsungkan di Circuit of The Americas, Texas, Amerika Serikat.

Pembalap asal Finlandia itu mengalahkan sejumlah pembalap beken. Sebut saja rekan setimnya, Lewis Hamilton, yang menempati posisi dua, serta Max Verstappen (Red Bull Racing) di tempat ketiga.

Jalannya Latihan Bebas F1 GP AS 2021:





(Valtteri Bottas jadi yang tercepat di latihan bebas F1 GP AS 2021)

Pada awal balapan, kejutan terjadi setelah Fernando Alonso (Alpine Team) keluar dari lintasan balap. Akibat kejadian itu, balapan dihentikan sementara usai bendera merah dikibarkan lantaran mobil Fernando Alonso mengalami masalah.

Setelah masalah Fernando Alonso terselesaikan, balapan kembali dilanjutkan dengan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) sementara memimpin atas Max Verstappen (Red Bull Racing) dan Valtteri Bottas (Mercedes AMG Petronas).

Lewis Hamilton terus memimpin jalannya balapan. Sementara itu, bendera kuning dikibarkan pada tikungan keempat dan kelima lantaran Charles Lecerc (Scuderia Ferrari) terlibat kecelakaan.

Memasuki menit ke-20 jalannya latihan bebas, Max Verstappen justru melorot ke posisi kelima. Posisi The Dutch Devil -julukan Verstappen- berhasil direbut Sergio Perez (Red Bull Racing), Bottas dan Lando Norris (McLaren) secara berurutan.

Sementara itu, secara mengejutkan Sebastian Vettel (Aston Martin) berhasil menyodok ke posisi pertama. Pembalap asal Jerman itu berhasil menyalip Lewis Hamilton. Akan tetapi, catatan waktunya terhapus lantaran ia terlalu melebar pada lap kesembilan. Karena itu, Lewis Hamilton masih terhitung menjadi yang terdepan. (Lewis Hamilton gagal jadi yang tercepat) Pada menit ke-30 jalannya balapan, Max Verstappen kembali menempel posisi Lewis Hamilton. Pembalap asal Belanda itu sukses menyalip Perez, Bottas dan Norris. Akan tetapi, kedua pembalap terdepan masih dibayang-bayangi oleh Botas dan Leclerc yang sudah kembali ke dalam balapan. Hasilnya manis bagi Valtteri Bottas, ia berhasil menikung Vertsappen dan Lewis Hamilton untuk merebut urutan terdepan. Pada akhirnya, pembalap asal Finlandia tersebut berhasil memimpin hingga balapan berakhir. Tentu, hasil ini modal positif bagi Bottas untuk mendapatkan hasil maksimal di race F1 GP AS 2021. Berikut Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Amerika Serikat 2021: 1 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m34.874s 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m34.919s 3 Max Verstappen NED Red Bull Racing 1m35.806s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m36.334s 5 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari Mission Winnow 1m36.508s 6 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri Honda 1m36.611s 7 Sergio Perez MEX Red Bull Racing 1m36.798s 8 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m36.855s 9 Antonio Giovinazzi GBR Alfa Romeo Racing Orlen 1m36.874s 10 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing Orlen 1m36.876s 11 George Russell ISR Williams Racing 1m36.966s 12 Esteban Ocon FRA Alpine F1 Team 1m36.970s 13 Lance Stroll CAN Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m36.972s 14 Sebastian Vettel GER Aston Martin Cognizant Formula One Team 1m36.982s 15 Fernando Alonso CHI Alpine F1 Team 1m37.068s 16 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m37.458s 17 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m37.463s 18 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri Honda 1m37.954s 19 Mick Schumacher GER Uralkali Haas F1 Team 1m38.866s 20 Nikita Mazepin RUS Uralkali Haas F1 Team