AUSTIN - Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton bertekad memenangi balapan Formula One (F1) Grand Prix (GP) Amerika Serikat (AS) 2021 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Senin (25/10/2021). Dia tak akan memberi ampun Max Verstappen untuk juara pertama.

Balapan F1 sendiri masih menyisakan enam seri ke depan. Akan tetapi, kekhawatiran Hamilton muncul jelang balapan GP AS 2021. Ia berharap bisa menaiki podium kemenangan di COTA untuk melewati rivalnya yakni Verstappen.

''Saya melihatnya dari akhir pekan ke akhir pekan, tetapi saya harus memenangkan balapan ini. Itu krusial,'' ucap Hamilton, dilansir dari GPblog, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Hamilton menegaskan bahwa dirinya sangat memasang terget tinggi untuk balapan yang berlangsung di COTA tersebut. Ini menjadi satu-satunya harapan, mengingat Hamilton sangat merajai balapan di COTA.

Andai, Hamilton gagal mengungguli Verstappen di GP AS kali ini, ia akan benar-benar khawatir. Sebab, ia memprediksi Verstappen akan menyulitkannya pada balapan yang akan berlangsung di Meksiko.

''Kami khawatir Red Bull akan memberi kesulitan besar pada balapan berikutnya di Meksiko. Itu benar-benar sirkuit di mana kami akan mengalami kesulitan dan di mana Verstappen dan Pérez akan mencetak hasil apik, jadi saya harus tampil di sini,” sambungnya. “Sebenarnya, saya harus memenangkan semua balapan mulai sekarang. Bagaimanapun, saya harus mengeluarkan semuanya. Tekanannya ada, tapi saya suka itu,” pungkasnya. Sementara itu, Verstappen masih memuncaki klasemen F1 musim ini dengan mengoleksi 262,5 poin. Sementara, Hamilton yang menempel ketat rivalnya tersebut mengemas 256,5 poin.