AUSTIN – Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, mengaku santai menghadapi Lewis Hamilton di Formula One (F1) GP Amerika Serikat (AS) 2021 di Circuit of the Americas (COTA). Sebab, Verstappen selalu fokus pada usahanya untuk meraih hasil maksimal di setiap balapan.

Verstappen sendiri ingin memperjuangkan podium kemenangan pertamanya di Austin. Sebelumnya pada 2018, pembalap asal Belanda itu finis di urutan kedua tepat dibelakang Kimi Raikkonen.

Balapan F1 masih menyisakan enam seri ke depan. Persaingan ketat antara Verstappen dan Lewis Hallton pun terus berlanjut hingga sisa musim ini.

Meski begitu, Verstappen tak khawatir soal rivalitasnya dengan Hamilton yang sampai saat ini berjalan sengit. Menurutnya fokus terhadap performa diri sendiri jauh lebih penting ketimbang memusingkan lawan.

“Maksud saya, saya tidak khawatir, karena tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang itu. Tapi kami hanya harus fokus pada pihak kami,” ucap Verstappen, lewat lama resmi Formula One, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Verstappen menambahkan bahwa dirinya selalu membuat perubahan dan mengevaluasi diri di setiap balapan terkait peformanya di lintasan balap. Alhasil, ia bersama tim kini masih mampu menjadi yang terbaik. “Saya pikir ada beberapa hal yang dapat kami lakukan dengan lebih baik, dan kami belajar banyak lagi di Turki dan kami akan mencoba untuk melakukan yang lebih baik dengan paket kami, apa yang kami miliki, mencoba untuk menemukan performa yang lebih baik,” pumgkasnya. Sementara itu, Verstappen masih memuncaki klasemen F1 musim ini dengan mengoleksi 262,5. Sedangkan pesaing terdekatnya, Hamilton masih menempel ketat dengan mengemas 256,5 poin. Sebelumnya, Hamilton sempat merasa cemas karena F1 GP AS merupakan lintasan andalannya. Ia sangat berharap bisa meraih poin tertinggi dan mengungguli Verstappen dengan jauh. Pasalnya setelah GP AS, para pembalap F1 akan beralih ke Meksiko. Hamilton pun khawatir pada balapan di Meksiko tersebut, Red Bull dalam hal ini Verstappen akan berjaya.