DENMARK Open 2021 menjadi kesempatan bagi Tim Bulu Tangkis China untuk membayar kegagalan mereka mengawinkan Piala Thomas dan Uber 2020. Meski begitu, bagaimana peluang setiap wakil China untuk menjadi yang terbaik pada setiap sektor Denmark Open 2021?

Pertama, mari bahas wakil-wakil China yang turun di Denmark Open 2021. China mengirimkan 13 wakil, yaitu Lu Guangzu (tunggal putra), Han Yue (tunggal putri), He Bingjao (tunggal putri), Wang Zhiyi (tunggal putri), Di Zijian/Wang Chang (ganda putra, gugur), He Jiting/Tan Qiang (ganda putra), Chen Qingheng/Jia Yifan (ganda putri, gugur), Du Yue/Li Wemei (ganda putri), Huang Dongping/Zheng Yu (ganda putri), Lui Xuanxuan/Xia Yuting (ganda putri), Wang Yilyu/Huang Dongping (ganda campuran), Feng Yanzhe/Du Yue (ganda campuran), He Jiting/Liu Xuanxuan (ganda campuran).

Namun, dua dari wakil China telah gugur di babak pertama. Mereka adalah Di Zijian/Wang Chang dan Chen Qingheng/Jia Yifan. Gugurnya Chen Qingheng/Jia Yifan paling merugikan karena mereka merupakan unggulan pertama di sektor ganda putri.

Ketidakberadaan mereka memperkecil peluang China untuk menjuarai sektor ganda putri. China masih punya ganda putri lainnya, tetapi peluang mereka tentu tidak sebesar Chen Qingheng/Jia Yifan.

BACA JUGA: Perempatfinal Denmark Open 2021: Anthony Ginting vs Anders Antonsen dan Kento Momota vs Jonatan Christie?

Untuk sektor lain, China hanya punya satu wakil yang menempati unggulan pertama. Mereka adalah Wang Yilyu/Huang Dongping di ganda campuran.

Wang Yilyu/Huang Dongping sudah melewati babak pertama usai mengalahkan wakil Belanda, Robin Tabeling/selena Piek, dalam dua gim langsung 21-6 dan 21-7. Namun, perjuangan Wang Yilyu/Huang Dongping untuk menjadi juara tidak akan mudah. Sebab, masih ada lawan-lawan kuat di Denmark Open 2021, seperti Dechapol Puavaranukhroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand), Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (Indonesia), dan Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) yang siap menjegal mereka. Tanpa mengecilkan peluang juara wakil China lainnya, Negeri Tirai Bambu mungkin tidak bisa berbicara terlalu banyak di Denmark Open 2021 jika Wang Yilyu/Huang Dongping gugur juga. Oleh sebab itu, sepak terjang Tim Bulu Tangkis China di Denmark Open 2021 mungkin tidak akan berakhir manis. Namun, semua bisa terjadi dalam sebuah turnamen. Kejutan-kejutan mungkin terjadi di Denmark Open 2021. Salah satu kejutan itu bisa saja dibuat oleh salah satu wakil China.