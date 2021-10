JADWAL Piala Thomas dan Uber 2020 hari ini, Jumat (15/10/2021) sangatlah menarik. Sebab tim bulu tangkis Indonesia di Piala Thomas 2020 akan bermain melawan Malaysia di babak perempatfinal.

Selain Indonesia yang ditantang Malaysia, pertarungan antara China vs Thailand di Piala Thomas dan Piala Uber 2020 juga sangatlah menarik.

Ya, China dan Thailand baik di Piala Thomas dan Piala Uber 2020 sama-sama berjumpa di babak perempatfinal. Kedua negara akan saling bersaing hari ini.

Pertandingan Piala Thomas dan Uber 2020 hari ini pun dimulai pada pukul 08.30 waktu Aarhus, Denmark atau 13.30 WIB. Pada pertandingan pertamanya ada Korea Selatan vs Jepang di peremaptfinal Piala Thomas 2020.

Tim bulu tangkis Indonesia sendiri baru bermain pada pukul 18.30 WIB. Tentunya laga melawan Malaysia nanti sangatlah menarik.

Pasalnya baru pekan lalu Indonesia juga berjumpa Malaysia di babak perempatfinal namun di kompetisi Piala Sudirman 2021. Pada ajang tersebut, Indonesia tumbang di tangan tim bulu tangkis Malaysia.

Untuk itulah, pada pertemuan malam nanti bisa dikatakan tim bulu tangkis Indonesia memiliki motivasi lebih untuk mengalahkan Malaysia lantaran ingin membalas kekalahan mereka di Piala Sudirman 2021.

Lalu laga penutup pada pertandingan perempatfinal hari ini akan diakhiri oleh pertemuan Thailand vs China serta Jepang kontra Korea Selatan di Piala Uber 2020. Pertarungan Piala Uber 2020 antara Thailand vs China dan Jepang vs Korea Selatan itu akan berlangsung pada Sabtu pukul 00.00 WIB.

Berikut Jadwal Piala Thomas dan Uber 2020 Hari Ini:

13.30 WIB

Korea Selatan vs Jepang (Piala Thomas 2020)

Thailand vs China (Piala Thomas 2020)

18.30 WIB

Denmark vs India ((Piala Thomas 2020)

Indonesia vs Malaysia (Piala Thomas 2020)

00.00 WIB

Jepang vs Korea Selatan (Piala Uber 2020)

Thailand vs China (Piala Uber 2020)